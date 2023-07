Tiromancino, Cricca e moltri altri al Rimini in Musica

Share

Dal 30 agosto al 2 settembre si terrà RiM (Rimini in Musica),la rassegna ricca di incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni dedicati a tutte le sfaccettature dell’industria musicale che trasformeranno Rimini nella capitale italiana della musica.

Tutti gli appuntamenti del Festival sono ad accesso gratuito e si svolgeranno in location particolarmente significative per la storia culturale della città di Rimini: Arena Francesca da Rimini (Via Circonvallazione Occidentale), il Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42)e l’Arena degli Agostiniani (Via Cairoli, 40).

I primi ospiti confermati per la 4 giorni riminese sono: i TIROMANCINO, il producer STEVE LYON, il giovane cantautore CRICCA e la speaker radiofonica CLARISSA MARTINELLI.

L’ex concorrente dell’edizione 2022di Amici di Maria De Filippi, CRICCA (nome d’arte di Giovanni Cricca) il 30 agosto ore 20 porterà sul palco alcuni dei suoi successi da cantautore quali Se mi guardi così e Australia.

Il 31 agosto dalle ore 20.15 il produttore discografico e ingegnere del suono di fama mondiale STEVE LYON racconterà esperienze legate alla sua carriera e sulle sue collaborazioni con artisti internazionali del calibro dei Depeche Mode, Recoil, The Cure e italiani come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e 99 Posse.

Sempre il 31 agosto, grandi protagonisti della serata saranno i TIROMANCINO in trio, una tra band più amate della musica italiana, che si esibiranno in CONCERTO con i brani più celebri della loro carriera.

Il giorno seguente, 1° settembre,laspeaker di Radio Bruno CLARISSA MARTINELLI terrà un incontro dal nome Il ruolo della radio nella diffusione della musica, nel corso del quale approfondirà l’importanza della radio come mezzo per far conoscere artisti, generi e brani musicali al grande pubblico.

Il programma completo è in via di definizione. Al più presto verranno comunicate ulteriori informazioni in merito agli appuntamenti e nel corso delle prossime settimane saranno svelati ulteriori ospiti.

Nel corso dei quattro giorni si svolgeranno le fasi finali di tre Festival: il GRAN GALÀ DEI FESTIVAL, UNA VOCE PER L’EUROPA e il FESTIVAL BABY VOICE.

Le serate saranno presentate dalla showgirl Ilenia De Sena e dal presentatore televisivo Mirco Realdini.

Il Gran Galà dei Festival è una manifestazione alla quale i Partner (Scuole di formazione musicale e di danza ed etichette discografiche) hanno facoltà di presentare fino a 30 dei loro migliori artisti, che li rappresenteranno in una gara le cui selezioni si terranno nel corso del RiM.

I giovani artisti potranno essere candidati nella categoria Canto, Ballo e Musicisti, entro e non oltre il 15 agosto al seguente link: https://www.grangaladeifestival.com/regolamento.html.

Una Voce per l’Europa è un Festival, giunto alla sua 55esima edizione, che ha lo scopo di lanciare giovani cantanti nel mondo dello spettacolo. Il Format del Festival promuove l’osmosi culturale e musicale coinvolgendo artisti emergenti di varie nazioni che potranno interpretare brani in ogni lingua.

Il Festival si compone di due categorie, quella dei Brani in lingua italiana e quella dei Brani in lingua straniera.

A seguito della gravissima alluvione avvenuta in Romagna l’iscrizione al Festival è gratuita, ma si invitano i partecipanti a contribuire con donazioni libere. Il ricavato sarà interamente devoluto ai lavori di ricostruzione e al sostegno economico delle persone e delle attività produttive.

La quota dovrà essere inviata sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia Romagna contestualmente all’iscrizione entro e non oltre il 17 agosto.

Maggiori informazioni e modalità d’iscrizione sono disponibili al seguente link: https://www.avoiceforeurope.com/iscriviti/.

Il Festival Baby Voice, giunto alla sua decima edizione, ha lo scopo di valorizzare le doti canore, musicali e creative dei concorrenti quale stimolo verso la conoscenza della professione del musicista.

Il Festival Baby Voice è dedicato ai piccoli cantati dai 3 ai 14 anni, suddivisi in due categorie: Baby (dai 3 ai 9 anni) e Junior (dai 10 ai 14 anni).

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 luglio al seguente link: https://www.babyvoice.it/iscrizione.html.

Nel corso della serata conclusiva del 2 settembre, presso il Teatro degli Atti ore 21, sarà consegnato il FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA. Una giuria di qualità, presieduta dal regista, musicista e scrittore PUPI AVATI, decreterà il miglior Videoclip musicale dell’anno.Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare il rapporto tra la musica e la componente video, che proprio in questi anni sta vivendo un periodo di grande sviluppo anche grazie ai social network e altre piattaforme.

Testimonial e presentatrice della serata sarà l’attrice ANNA FALCHI.

Radio Bruno, Radio Lattemiele, Radio Gamma, Radio Sabbia, Radio Birikkina e Radio Italia anni ‘60 sono radio partner di Rimini in Musica.

RiM è patrocinato dal Comune di Rimini e organizzato da Nove Eventi in collaborazione con Lungomare-srl, Astralmusic e Media Evolution.

Per maggiori informazioni scrivere a: info@riminmusica.com.

