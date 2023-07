Soap arriva in radio “macchina argento”

Share

C’è un nuovo fil rouge che collega l’Italia e la Francia. Ha tutta la freschezza dei vent’anni, ma anche l’inquietudine dei primi amori e delle prime delusioni che questi portano con sé. È un fil rouge che prende il nome di soap e che, dopo aver ottenuto con l’ultimo singolo “macchina argento” attenzione e consensi da pubblico e critica, continua a tracciare il suo percorso con “via del corso”, in arrivo venerdì 21 luglio per Pulp Entertainment.

Il brano, prodotto da aura6am e scritto dalla stessa artista, racconta con nostalgia la fine di una relazione, quel momento in cui tra confusione, sofferenza e mancanza, si rischia di mettere in discussione tutto e si prende in considerazione il tornare o meno sulla propria decisione: “in ‘Via del corso’ – commenta soap – vengono sottolineati i ricordi di una storia passata, i luoghi che la rappresentavano e la consapevolezza che quei momenti non torneranno più”.

Dopo “macchina argento” (https://ingrv.es/macchina-argento-35d-2), il cui video ha fatto sì che MTV Italia la scegliesse per la sua rubrica “Push” come artista del mese di giugno, “via del corso” è il prossimo tassello nell’evoluzione sonora di soap: un sound che cresce, matura e si definisce giorno per giorno, strizzando sempre di più l’occhio alle influenze oltralpe.

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. Il suo rapporto con la musica inizia da piccola, dopo aver preso in mano la sua prima chitarra. Più avanti scrive i primi testi, con la volontà di trasmettere a chi ascolta tutta la malinconia che ha dentro, ma anche un senso di rinascita, mettendo su carta quello che prova e sperando che i suoi pezzi aiutino gli altri quanto scriverli abbia aiutato lei. Sophie diventa soap il 15 settembre 2022, giorno in cui è uscito il suo primo singolo da indipendente, primo manifesto di un’estetica e un sound in perfetta sintonia con la generazione z. Dopo qualche mese inizia a lavorare con Pulp Entertainment, continuando a mettere a fuoco il suo percorso musicale e pubblicando nella prima parte del 2023 “domani forse” (prod. trippinduke) e “macchina argento” (prod. whellele), che riscuotono attenzione e consensi. In particolare, i due singoli sono stati inseriti in diverse playlist editoriali Spotify (Caleido, EQUAL, GLOW Italia e molte altre) e “macchina argento” ha permesso a soap di essere scelta come artista MTV Push Italia del mese di giugno.

