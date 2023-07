All’Indiegeno Fest 2023 Carmen Consoli, Carl Brave, Luchè e molti altri

Share

Al via, dal 31 luglio al 7 agosto, INDIEGENO FEST 2023, il festival organizzato da Leave Music, insieme a Più Live e Associazione Clap, che negli anni ha portato grandi nomi e nuove leve del panorama musicale contemporaneo. Quattro le suggestive location selezionate tra i fantastici luoghi del Golfo di Patti.

Da CARMEN CONSOLI, che si esibirà all’alba del 7 agosto al Teatro Greco di Tindari, ad alcuni degli artisti che hanno conquistato i migliori palchi dell’ultimo anno come LUCHÈ, BRESH, CARL BRAVE, LA SAD, NASKA, MEZZOSANGUE, ROSE VILLAIN, NAYT e BIGMAMA si aggiungono le migliori nuove promesse dell’urban pop italiano: NEIMA EZZA, ASTERIA, ELE A, SAMIA, CLARA che completano la line up degli appuntamenti sul palco della Spiaggia di Patti Marina, location perfetta per trascorrere la giornata in riva al mare tra live e djset fino a notte fonda dove si alterneranno alcuni dj tra cui MERK & KREMONT, i dj del festival di elettronica Unlocked Festival e dei migliori eventi sul territorio.



Si inizia con il doppio appuntamento gratuito nel Centro Storico di Patti (31 luglio e 1 agosto) e, dopo i quattro giorni di spiaggia, il coinvolgente evento gratuito con il Secret Artist alla Riserva naturale dei Laghetti di Marinello, al tramonto del 6 agosto. Oltre al Secret Artist, pronto per un’esibizione unica, pensata per l’incantevole location, sullo stesso palco si esibiranno anche NESLI e Carbone.



Anche quest’anno l’evento sarà itinerante, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che la Sicilia regala: 4 le suggestive location selezionate tra i fantastici luoghi del Golfo di Patti. INDIEGENO FEST torna con un’edizione imperdibile, che consolida il legame tra musica, cultura e turismo nella terra siciliana, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia.

Prevendite DICE: https://link.dice.fm/indiegenofest23

LINE UP E LOCATION:

31 Luglio 2023 @Indiegeno al Borgo – Centro Storico di Patti (free)

IKAN HYU (Svizzera), ELEPHANTS IN THE ROOM, BASILISCUS P



01 Agosto 2023 @Indiegeno al Borgo – Centro Storico di Patti (free)

SAVANA FUNK, MILLE, DELVENTO



02 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

CARL BRAVE, BRESH, ASTERIA, SERGIO ANDREI

After Party in collaborazione con La Pineta, Coconut e Bellavista:

Mario Tumino, Antonio Bonina, Valerio Cafeo



03 Agosto 2023 @Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

LUCHÈ, BIGMAMA, SAMIA

After Party in collaborazione con Unlocked Festival:

Nunzio Borino e Loverdose



04 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

MEZZOSANGUE, ROSE VILLAIN, NEIMA EZZA, ELE A

After Party di Indiegeno Selecta



05 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach – Spiaggia di Patti Marina

LA SAD, NASKA, NAYT, CLARA

After Party di MERK & KREMONT



06 Agosto 2023 @Indiegeno Secret – Laghetti di Marinello (free)

SECRET ARTIST, NESLI, CARBONE



07 Agosto 2023 @ Indiegeno all’alba – Teatro Greco di Tindari

CARMEN CONSOLI, EMMA NOLDE



Enel X Way, società del gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, è partner di Indiegeno Fest 2023. La mobilità elettrica può dare un contributo concreto al raggiungimento di alcuni tra i 17 SDGs (Sustainable Development Goals), obiettivi di validità e respiro globale che coinvolgono tutti i paesi del mondo a livello pubblico, sociale e delle imprese.



INDIEGENO FEST nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell’organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell’industria musicale. La musica fa parte della vita di ogni essere umano e soprattutto in questo periodo storico è importante pensare a una rinascita del nostro settore con consapevolezza. Maggiori informazioni qui: www.keychange.eu



Indiegeno Fest è associato a KeepOn LIVE, associazione di categoria dei locali e dei festival italiani. Maggiori informazioni qui: www.keeponlive.com

Oltre alla musica, anche quest’anno a Indiegeno Fest sarà possibile accedere a esperienze extra musicali, dal parapendio con le associazioni locali alle lezioni di yoga di Marianne Mirage.

