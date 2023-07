Dope Lemon esce il nuovo singolo “Miami Baby”

Share

Uno dei più celebri artisti indie australiani, DOPE LEMON (moniker di Angus Stone), dopo aver annunciato il suo quarto album dal titolo “Kimosabè”, in uscita ora venerdì 29 settembre 2023 , via BMG, condivide il singolo “Miami Baby“, prodotto dallo stesso Angus e disponibile ovunque dal 28 luglio 2023.

“Miami Baby” è un brano indie-rock carico di groove caratterizzato da una perfetta sezione ritmica accompagnata da un basso sincopato e da chitarre abilmente studiate che si intrecciano alla voce enigmatica del frontman Angus Stone. Il ritornello sognante ci ricorda immediatamente l’atmosfera di un’estate infusa di psichedelia, che brucia con un’esplosione di luce solare.

Kimosabè, il disco di prossima uscita, è un universo divino a braccia aperte, caratterizzao da paesaggi sonori eterei e ipnotizzanti, che trascende lo status quo.

È il primo album di DOPE LEMON che svela in copertina il volto di Angus Stone, ideatore del progetto, che ha così commentato: “This record is everything that’s me. In the past, the artwork has been anonymous in a way because I was trying to explore these styles, and having this shield in front of me was beautiful – I could sort of slink around in the shadows and wouldn’t have the public make judgement on the person behind it. This record, I had moments of clarity reflecting on my childhood and I was able to see where I want to be in the future. So putting myself on the cover just felt right.”.

Per accompagnare l’uscita del disco, DOPE LEMON si esibiranno in due esclusive anteprime dell’album al Forum Melbourne e alla Sydney Opera House. Il 2023 si preannuncia come un anno molto intenso dal punto di vista dei concerti con le recenti esibizioni al Rock Werchter e al Best Kept Secret, prima di dirigersi verso gli Stati Uniti/CA per i festival Lollapalooza, Osheaga e Outside Lands ad agosto, a cui seguirà poi un lungo tour. I biglietti sono ora in vendita su www.dopelemon.com

L’album precedente, “Rose Pink Cadillac“, ha raggiunto la prima posizione nella ARIA Vinyl Chart e nella ARIA Australian Album Chart ed è stato incoronato come Triple J’s Feature Album nel 2022. Non solo, David Letterman ha scelto personalmente la traccia “Marinade” come colonna sonora per il suo nuovo show su Netflix My Next Guest.

DOPE LEMON ha superato i 625.000.000 di streaming su tutte le piattaforme, mnegli ultimi tre anni ha venduto oltre 45.000 vinili, 12.000 CD e accumulato oltre 30.000 download tra album e brani. Ha ottenuto un ampio supporto da Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Atwood Magazine (USA), DIY Magazine (UK), Harper’s Bazaar, Rolling Stone, NME, Life Without Andy, The AU Review e Sydney Morning Herald. E’ stato shazammato oltre 501.000 volte negli ultimi tre anni e ha ricevuto oltre 14.000 passaggi radiofonici in tutto il mondo, con il supporto di, per citarne solo alcuni, Triple J, Radio 1 (Regno Unito), 6 Music (Regno Unito), iHeart Australia e KCRW (USA).

Comunicato Stampa: Astarte