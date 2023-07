Il duo italo-francese L’Incanto per Women For Freedom In Jazz

Il raffinato duo italo-francese L’Incanto, composto da Giulia Conte, voce, e Lorenzo Liuzzi al pianoforte, animerà giovedì 3 agosto alle 20.30, la terrazza panoramica dell’Hotel Carlton di Venezia. In occasione della maratona di cene-concerti di solidarietà Women For Freedom In Jazz, il duo che canta il proprio amore per Parigi e Venezia in brani originali jazz-pop, ispirati nei ritmi e nelle sonorità al jazz degli anni ’40 e alla musica brasiliana, incontrerà il virtuoso contrabbassista Marco Centasso.

L’Hotel Carlton On The Grand Canal, con la rassegna Women For Freedom In Jazz, sostiene Women for Freedom (www.womenforfreedom.org), un’organizzazione umanitaria con progetti in 7 paesi del mondo (Italia, Bolivia, India, Camerun, Nepal, Togo, Romania) con l’obiettivo di aiutare donne e bambini a raggiungere il pieno godimento dei diritti fondamentali, offrendo protezione, educazione, assistenza e riabilitazione alle vittime di traffico umano, sfruttamento sessuale, violenza e povertà e promuovendo una cultura del rispetto.

L’accesso al concerto è con cena obbligatoria, scegliendo ciò che si preferisce tra le specialità del menu alla carta, oppure approfittando dell’offerta dedicata esclusivamente a questa iniziativa: antipasto, primo piatto, secondo piatto, un calice di vino e acqua minerale a 40 euro.

PRENOTAZIONI:

Hotel Carlton On The Grand Canal

tel. 0412752200

info@carltongrandcanal.com

Giulia Conte, nata a Milano nel 1993, studia canto moderno fin da giovane, approdando a Torino nel 2013 alla scuola Pro Voice di Elisabetta Prodon. Nel 2014 nasce il Giulia Conte Quartet, con il quale realizza il connubio tra la passione per il jazz e la chanson française, facendosi strada nella scena musicale torinese. Conseguita la laurea in DAMS si trasferisce in Francia per specializzarsi in canto jazz con Sara Lazzarus, presso il Conservatorio Municipale di Parigi. Nel 2018 si trasferisce a Venezia, dove vive e lavora attualmente, per frequentare il Master in “Sviluppo creativo delle attività culturali” presso l’Università Ca’ Foscari.

Lorenzo Liuzzi, nato a Venezia nel 1989, dopo gli studi di musica classica si trasferisce a Parigi, dove si inserisce nella scena musicale jazz e soul esibendosi come pianista e compositore. Negli anni si susseguono le collaborazioni in live e in studio con diverse band e solisti (Icebergs, Jaj and the Family Hope, Robin Mansanti, La Valise, Isthme ed altri). Compone inoltre per produzioni teatrali e di cinema muto (La Venus Bleue, Lobster Films, La Fabbrica del Vedere). Dopo aver fondato a Parigi la band L’Incanto, nel 2020 torna a Venezia per dedicarsi alla musica e all’insegnamento.

Marco Centasso è un contrabbassista, bassista elettrico e compositore veneziano, diplomato in musica jazz al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza. Attivo dal 2018 in diverse formazioni di jazz sperimentale e musica contemporanea (Ophir, Amok Quartet, RAME, Chironomids Outerspace Group, Orchestra Nazionale Jazz Giovani), si esibisce regolarmente in festival e teatri nazionali ed internazionali, registrando inoltre due album per Emme Records (RAME, 2019) e Wow Records (Oscura Era, 2020). Nel 2022 pubblica Hidden Rooms, primo album come band leader, prodotto dall’etichetta discografica Parco della Musica Records di Roma.

