Dal 15 agosto in radio “Abitudini in alto mare” il nuovo singolo di Joe Romano, scritto con Antonio Nappo che lo ha prodotto, pubblicato da Hoop Music e già disponibile in digitale.



«Vi è mai capitato di essere in una relazione tossica, ma allo stesso tempo talmente intensa da non capire come lasciare la presa? Bene. Allora state ascoltando la vostra storia. Le “Abitudini in altomare” sono quelle attenzioni di conforto in una relazione, un rapporto, chiamatelo come vi pare, che non riusciamo a gettare via. Siamo talmente accecati che quando poi, finalmente, gli occhi cominciano a vederci chiaro è sempre più difficile dire “Basta”. Inconsapevoli però che con quella parola, finalmente le cose potrebbero sistemarsi per entrambi – dice Joe Romano – basterebbe solo abbandonare quelle abitudini, in altomare.»

Joe Romano, all’anagrafe Biagio, 31 anni, campano, vive praticamente in treno perché, passa la prima parte della settimana a Milano, alla Hoop Music, dove scrive canzoni, si occupa di registrazioni fonografiche e studia canto. La seconda parte della settimana lavora esibendosi con la sua musica in giro per l’Italia. Fin da quando aveva 4 anni ha cercato il palco, letteralmente ha rubato il microfono al tizio del piano bar dove si festeggiava il battesimo del fratello e da lì non è mai più tornato con i piedi per terra. Sa di dover lavorare sodo e sa anche che la perseveranza in questo mestiere porta risultati. Nel 2012 con il fratello Dan Road ed il cantautore Angelo D’Oria ha vissuto una intensa seppur breve parentesi ad X-Factor con il nome Up3Side. Nel 2021, ha cominciato a lavorare su se stesso, sul suo aspetto e ha dato il via alla folle sfida di scrivere 365 canzoni in 365 giorni, che lo ha portato a scrivere per altri e a vincere un contest virtuale, grazie al quale ha collaborato con Saturnino il singolo “Mona lisa”. Tra i contest che ha vinto, il “Byc Contest” di Jesolo, il Premio Artista Emergente Vincenzo Crocitti e il “Premio Stefano D’Orazio”. Il 13 giugno 2023 ha lanciato il singolo “Stallo” e il 15 agosto, già disponibile in digitale arriva in radio “Abitudini in altomare”.

Comunicato Stampa: RECmedia comunicazione e promozione