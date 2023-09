Emeli Sandé è tornata sotto i riflettori

Share

Emeli Sandé è recentemente tornata sotto i riflettori dopo aver annunciato il mese scorso l’uscita del suo nuovo album “How Were We To Know”, che sarà pubblicato il prossimo 17 novembre via Chrysalis Records. Oggi, 20 settembre, la stella britannica pubblica la tilte track del disco: senza dubbio una delle sue migliori performance vocali che ricorda a tutti gli ascoltatori il perchè ci si innamori della sua voce e della sua interpretazione.

Ascolta qui.

“How Were We To Know” è intrisa di drammaticità e spettacolo: Emeli padroneggia l’arte della costruzione lenta aprendosi con un devastante grido in falsetto, avvolto da dolci tastiere e da archi. Anche se all’inizio sembra fragile, la sua voce si fa sempre più risoluta mentre assolve se stessa e la persona amata da ogni colpa per la fine della loro relazione. Al culmine della traccia Emeli libera tutta la forza della sua voce, lasciandola volare in alto, cantando con un’emozione che non ha filtri. La canzone è un trionfo e ci mostra una Emeli all’apice delle sue doti vocali.

Emeli ha affermato: “I wrote ‘How Were We To Know’ at a time in my life where I was reconciling with myself after the end of a relationship that left me undone and re-evaluating my view on love and life. I was highly emotionally charged the day I wrote, and recorded it with Chris Loco and Phil Leigh and the lyrics and melody seemed to flow out effortlessly as the chords began to play.

There will always be a period of anger, disappointment and blame at the end of a relationship but carrying those emotions can make life so much heavier than it needs to be. To fall in love takes bravery, vulnerability and completely letting go of logic.

To me, love is a return to innocence which can often leave you naïve to the realities of life. Although the end can be brutal and leave you devastated, it’s unfair to punish yourself for giving your all and trusting in love. I see this song as a plea for understanding and compassion for yourself and former relationships. In both life and love there is no way of knowing the ultimate outcome of any situation.”.

La canzone è stata scritta daEmeli, Philip Leigh e Chris Loco, che l’ha anche prodotta.

Il video ufficiale è stato diretto da Tom Stoddart con Iona Magnus come direttore creativo e produttore e Kedrick Wasley come direttore della fotografia.

È un concetto apparentemente semplice, ma che amplifica il peso emotivo della canzone mentre Emeli si esibisce direttamente davanti alla telecamera e nel frattempo un team di stilisti e truccatori la trasforma: una metafora perfetta per una canzone che ci parla di cambiamento, crescita personale e vulnerabilità.

Guarda il video

Emeli ha aggiunto: “This was one of my favourite videos to make, working with Tom, Iona and Kedrick was a fantastic experience! Working with them made it possible for me to express true emotion on the shoot. Their sensitivity and passion was so inspiring, they created an environment in which I felt safe to be vulnerable on camera. Singing a personal message down the camera lens allowed me to focus and channel all of my emotions into one place, and speak directly.

We all shared a vision of the emotion we wanted to capture and the double-layered message we wanted to convey – The show must go on!

A career within the music industry can be wonderfully creative and glamorous but it would be dangerous to forget it is an industry. It can present difficult days where you can feel lonely and must dig deep to find ways to continue. The simplicity of the performance to camera allowed me (within the chaos of the scene) to express the deep meaning of the lyrics in the song.”.

Sia “How Were We To Know” che “There For You” sono rappresentativi della ricchezza di emozioni che Emeli ci regalerà nel suo nuovo album. È pieno degli alti e dei bassi che accompagnano l’amore in tutte le sue forme, dall’impeto di un nuovo amore che sboccia al crepacuore che arriva quando il romanticismo si svela. E quelle esperienze risuonano attraverso il dono vocale senza tempo ed emozionante di Emeli.

Pre-order al disco qui: https://emelisande.lnk.to/HWWTKPR

Emeli è tra gli artisti viventi britannici più famosi; il suo album di debutto “Our Version of Events”, che ha venduto oltre 5,4 milioni di copie fino ad oggi, è stato il disco più venduto nel Regno Unito del 2012 e del 2013, ed è stato certificato disco di platino otto volte nel Regno Unito e in Irlanda. Successivamente, Emeli ha pubblicato l’acclamato Long Live The Angels nel 2016, l’EP Kingdom Coming nel 2017 e Real Life nel 2019.

I suoi numerosi premi includono quattro BRIT, tre MOBO e due Ivor Novello.

Emeli si esprime al meglio durante i live, come ha dimostrato quando si è esibita da headliner nella O2 di Londra, o quando ha registrato uno dei primi spettacoli alla Royal Albert Hall per un successivo album dal vivo, o quando è stata ospite dei Coldplay ne loro tour. Senza dimenticare, ovviamente, le sue incredibili esibizioni alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi del 2012 per i Giochi a Londra. Non stupisce, quindi, che ad oggi Emeli abbia superato i 25 milioni di vendite.

Emeli Sandé è confermata come headliner alla Royal Festival Hall l’11 novembre nell’ambito dell’EFG Jazz Festival di Londra di quest’anno ed è recente la conferma che suonerà anche al Magic of Christmas di Magic Radio che si terrà il 25 novembre al London Palladium, insieme a Rick Astley, Simply Red e Texas.

Comunicato Stampa: Astarte Agency