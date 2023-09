“Guarda la Luna” è il nuovo singolo di Roccuzzo

Share

Dal 22 settembre 2023 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Guarda la Luna”, il nuovo singolo di Roccuzzo.

“Guarda la Luna” (G. Roccuzzo – D. Amerio / G. Roccuzzo – A. Bevilacqua), è il nuovo singolo di Roccuzzo, l’artista che ha conquistato i cuori di migliaia di ascoltatori con la sua voce.

Il giovane cantautore ritorna sulla scena con un singolo che promette di toccare le corde dell’anima. Il brano è una celebrazione della forza interiore e della determinazione che tutti portiamo dentro di noi.

In “Guarda la Luna,” Roccuzzo cattura la bellezza della resilienza umana attraverso parole e melodie incantevoli. Le sue parole riflettono l’esperienza comune di affrontare momenti di solitudine e sfide personali. Su etichetta BIT Records.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Credo che ognuno di noi abbia vissuto momenti di solitudine, affrontando sfide personali, che possono variare da problemi di salute ad ansie e paure. Tuttavia, la bellezza sta nel riconoscere la nostra forza interiore e nella consapevolezza che possiamo superare qualsiasi ostacolo. Quando vi trovate di fronte a una sfida, vi invito a guardare la Luna. Ricordate che la Luna, anche se sola nel cielo, ci insegna che siamo più forti di quanto pensiamo. Di fronte alle sfide più grandi, possiamo risplendere come la Luna.”

Ascolta il brano: https://bfan.link/guarda-la-luna

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista siciliano classe ’96.

Realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi su network come Radio Deejay, 105 e m2o. (“World” rimane per 13 settimane nella DeeJay Parade di Albertino).

Nel 2020 si presenta ai provini di XFactor generando consenso generale in seguito all’esecuzione live del brano “Promettimi” di Elisa. Con oltre 21 milioni di views su Facebook, il video dell’esibizione è il più visto dell’edizione di XFactor Italia.

In seguito, pubblica il primo inedito in italiano “Ricominciamo da qui”, e due cover “Promettimi” e “La Cura”. Con tutti e 3 i brani entra nella Top 50 di iTunes, nella top 50 Viral di Spotify (con 2 brani in contemporanea al # 1e #3), diventa virale su Tik Tok attestandosi nella settimana di Sanremo 2021 e nella successiva al #1 dei brani Virali e #1 nella Top 50 Italia Tik Tok.

Nell’aprile 2021 pubblica il suo secondo inedito “Aspetterò Domani”, brano che entra in programmazione radiofonica anche su Radio Italia.

A luglio 2021 pubblica il singolo “In riva al mare” che vince il premio speciale di Radio Deejay a Riccione per DeeJay On Stage, premiato da Linus e presentato da Rudy Zerbi.

Segue il singolo “Il cuore sceglie” anch’esso diventato virale su Tik Tok che supera il milione di streams su Spotify agli animali e “Solo io e te”. Nel 2022 Roccuzzo incomincia a girare tutta Italia per cantare sui palchi di festival e portare la propria musica in tour. A maggio 2023, Roccuzzo arricchisce il suo repertorio con il singolo “Altre Mille Volte”, un’ode all’amore eterno e alla felicità condivisa che continua a far innamorare i suoi fan, e nel settembre esce “Guarda la Luna” scritto come i precedenti singoli insieme a Danilo Amerio e Alfia Bevilacqua pubblicato su etichetta BIT Records.

I numeri di Roccuzzo sui social sono in costante crescita:

– 300k follower su Instagram instagram.com/roccuzzomusic

– 470k su TikTok tiktok.com/@roccuzzomusic

– 100k su facebook facebook.com/RoccuzzoOfficial

– 30k su YouTube con piu’ di 8 milioni di views youtube.com/c/RoccuzzoMusic

– 7 milioni di streaming su Spotify – 20k ascoltatori al mese e 9k follower shorturl.at/oqtL3

