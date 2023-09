Laura Bono annuncia nuove date del tour da solista

Share

Laura Bono ha annunciato nuovi concerti del suo ’Scusate il Ritardo Tour’, che segna il suo ritorno da solista alla sua dimensione più naturale e non filtrata, quella dei palchi dal vivo e del contatto con il suo pubblico. Laura si esibirà con la sua rock band in un lungo set che ripercorrerà tutti i suoi maggiori successi.



LAURA BONO è tornata dopo anni dall’ultimo disco in studio, lo ha fatto con un nuovo singolo “A un Passo“ che riparte dalla sua scrittura schietta e ruvida, appoggiata su una produzione che esalta la voce unica della cantautrice, esplodendo come “le stelle che si incendiano” in un ritornello che racchiude tutta l’anima del brano. Una voce che sembra voler colmare le distanze e coprire il dolore, lasciando alla fine una piccola luce di speranza.



SCUSATE IL RITARDO TOUR AUTUNNO 2023

18 novembre 2023 – MEZZAGO (MB), Bloom

23 novembre 2023 – NAPOLI, Teatro Bolivar

09 dicembre 2023 – TORINO, sPAZIO211

29 dicembre 2023 – CAGLIARI, Cueva Rock

Biglietti in vendita su Ticketone.

Una produzione Freak&Chic.



BIO

Laura Bono è una cantautrice italiana, vincitrice di Sanremo Giovani con il brano “Non credo nei miracoli”. Ha all’attivo 4 album da studio, l’esordio omonimo, “S’Intitola così”, “La mia discreta compagnia” e “Segreto”, pubblicati anche in Finlandia e Spagna. In passato, oltre a numerosi tour in tutta Italia, ha aperto ai concerti di Vasco Rossi e ha partecipato a O’Scià di Claudio Baglioni.

Negli ultimi anni ha fatto parte del progetto musicale Le Deva.

www.facebook.com/laurabonoofficial

www.instagram.com/laurabonoofficial

Comunicato Stampa: Astarte Agency