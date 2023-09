Dopo 20 anni torna la leggendaria boy band *NSYNC

Share

Dopo 20 lunghi anni di attesa si riuniscono eccezionalmente tutti i componenti della leggendaria boy band pop americana *NSYNC!

È uscito oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 6 ottobre “BETTER PLACE (From TROLLS Band Together)”, singolo che anticipa “Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack)” la colonna sonora da oggi in pre-order e in uscita in digitale il 20 ottobre e in versione fisica il 17 novembre del film “Trolls 3 – Tutti Insieme”.

Per l’occasione, il pluripremiato artista Justin Timberlake torna come produttore esecutivo della colonna sonora insieme al produttore e autore vincitore di un GRAMMY Mike Elizondo. Justin Timberlake ha scritto e interpretato nuova musica originale per il film, che include anche canzoni cantate sia dal cast e sia da alcuni dei migliori artisti contemporanei, tra cui Kid Cudi, Camila Cabello, Troye Sivan, Anna Kendrick e molti altri. Composta da 14 tracce, la colonna sonora rimane fedele alla firma tipica di Trolls, un mix di nuovi e classici successi pop.

“Trolls Band Together” (Colonna Sonora Originale del Film) segue l’incredibile successo della colonna sonora originale del film “Trolls World Tour” del 2020, nominata ai American Music Award nella categoria “Favorite Soundtrack” e contenente il singolo “The Other Side” con Justin Timberlake e SZA che ha raggiunto la TOP 5 dell’Airplay radiofonico italiano.

Il primo film e la colonna sonora di “Trolls” contiene il singolo “CAN’T STOP THE FEELING!”, certificato 4 volte Platino e che ha raggiunto la #1 dell’Airplay radiofonico in Italia. Il brano è stato il più venduto nel 2016, ha debuttato alla #1 nella classifica Billboard Hot 100, ha vinto il GRAMMY Award nella categoria “Best Song for Visual Media” e ha ottenuto numerose nomination, tra cui un Premio Oscar®, un Golden Globe e molti altri.

Trolls Band Together (Original Motion Picture Soundtrack) Track List:

· Better Place (da Trolls Band Together) – *NSYNC, Justin Timberlake

· Perfect – Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs, Kid Cudi & Troye Sivan

· Let’s Get Married – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Anderson .Paak, Kenan Thompson, Kunal Nayyar, Icona Pop & Ron Funches

· Watch Me Work – Andrew Rannells & Brianna Mazzola

· Vacay Island – Daveed Diggs, India Carney & Ty Taylor

· BroZone’s Back – Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs & Anna Kendrick

· Lonely People – Troye Sivan

· Hustle Dimension – Joseph Shirley

· It Takes Two – Camila Cabello, Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs & Kid Cudi

· Mount Rageous – Andrew Rannells & Brianna Mazzola

· Better Place (Armonia Familiare) – Justin Timberlake, Eric Andre, Daveed Diggs, Kid Cudi, Troye Sivan, Anna Kendrick & Camila Cabello

· Better Place (Riunione) – *NSYNC, Eric Andre, Daveed Diggs, Troye Sivan & Kid Cudi

· Family – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Camila Cabello, Eric Andre, Daveed Diggs, Kid Cudi & Troye Sivan

· 9 to 5 – Zosia Mamet

È online anche il trailer del film “Trolls 3 – Tutti Insieme” (https://www.youtube.com/watch?v=ftUpFjGKuY0), che sarà nelle sale italiane dal 9 novembre.

Dopo due film all’insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy (Lodovica Comello) e Branch (Stash) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia (#broppy)! Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli.

Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar – Velvet e Veneer – Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop.

“Trolls 3 – Tutti Insieme” è diretto dal regista Walt Dohrn e dalla produttrice Gina Shay, ed è co-diretto da Tim Heitz (story-artist, Trolls World Tour). I film DreamWorks Animation Trolls (2016) e Trolls World Tour (2020 ) si sono fatti strada a colpi di musica e balli fino a raggiungere un successo da record, ottenendo una nomination all’Oscar® per la Migliore Canzone Originale e alimentando uno dei franchise di intrattenimento più grandi e più amati al mondo.

*NSYNC

La leggendaria boy band pop americana *NSYNC, formata nel 1995 a Orlando, Florida, è composta dai membri Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone e Lance Bass. Hanno raggiunto la fama alla fine degli anni ’90 con gli album multiplatino alla #1 “No Strings Attached” e “Celebrity”, insieme ai singoli di successo come “Bye Bye Bye” che ha trascorso 10 settimane al vertice della classifica radiofonica Pop Airplay nel 2000. In quello stesso anno il brano “It’s Gonna Be Me” ha trascorso 5 settimane in classifica. Con oltre 80 milioni di dischi venduti, il gruppo ha vinto 3 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards e 7 MTV Video Music Awards. Conosciuti per le loro elettrizzanti performance e armoniose voci, il gruppo *NSYNC ha lasciato un segno indelebile nell’industria musicale e nella cultura pop, consolidando il suo posto come una delle boy band più iconiche di tutti i tempi.