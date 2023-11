A Bologna il MALTO Beer Expo 2023

Share

Dal 10 al 12 novembre all’Unipol Arena di Bologna torna l’appuntamento con MALTO Beer Expo e il Beered Festival. Un evento dedicato alla birra artigianale, italiana e straniera, e alla musica dal vivo, con chicche gastronomiche di produttori nazionali con food truck dolci e salati.

Sarà una tre giorni di festa, nel nome della birra di qualità, con tanti birrifici pronti a raccontare e far assaggiare più di 200 birre artigianali italiane e straniere.

Se dalle 14 alle 19 l’evento sarà focalizzato più su un pubblico di beer geek e di operatori del settore, con tour dei birrifici e un ricco programma di incontri con birrifici italiani e stranieri (Canediguerra, Brewfist, Giusto Spirito, UnionBirrai, Italian Hops Company, CanediGuerra, Brewfist, Ales&Co e Giusto Spirito), dalle 19 in poi Unipol aprirà il suo palco al Beered Festival (stage partner Stone Brewing) con tanti concerti di cantautori come Alan Sorrenti, Federico Aicardi e importanti artisti della scena hip-hop, reggae e rap come Claver Gold, Mellow Mood, Inoki e Jungle Army; il punk rock di Braghe Corte e di Rats, il groove napoletano di Napoli Segreta, l’electro house dei Crookers, Dj Ralf, Bia Pils; il folk rock di Nobraino per chiudere con i Teppa Bros, il dj set dello Stato Sociale.

IL PROGRAMMA

Il programma di MALTO si articola in diversi momenti di formazione con talk, laboratori e degustazioni sulla birra per nerd, birrai, operatori del settore e neofiti, tenuti da Unionbirrai, Italian Hops Company, CanediGuerra, Brewfist, Giusto Spirito, la Beer School di Ales&Co, la presentazione dei birrifici stranieri Brlo, Stone, Bevog, Siren.

MALTO ospiterà inoltre la seconda edizione del concorso Birra dell’anno HARVEST BEERS 2023, organizzato da Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali prodotte con luppolo appena raccolto (harvest). Due categorie di concorso, tre birre vincitrici per ogni categoria selezionate da una giuria internazionale di esperti degustatori.

BEER POP AWARDS

Domenica 12 novembre sul palco di MALTO saranno consegnati i Beer Pop Awards, i premi popolari alla migliore birra e al migliore birrificio votati dal pubblico nelle giornate di venerdì e sabato.

I CONCERTI

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2023

18:45 – Jungle Army

20:00 – Inoki Dj Set

20:45 – Mellow Mood

22:10 – Claver Gold

SABATO 11 NOVEMBRE 2023

19:30 – Federico Aicardi

20:15 – Alan Sorrenti

21:55 – Napoli Segreta

23:25 – Crookers

00:30 – Bia Pils

01:15 – Dj Ralf

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023

19:00 – Le Braghe Corte

20:30 – Rats

21:45 – Nobraino

23:10 –Teppa Bros (Lo Stato Social Dj Set)

TICKET

Ingresso giornaliero 8€

Abbonamento 3 giorni 16€

Ingresso giornaliero + tour degustazione 22€

Prevendite: https://www.boxerticket.it/eventi/malto/

