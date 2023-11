Jamil torna con il singolo “Ok Mami”

Share

JAMIL non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo l’uscita di “SHQIPE” (https://jamil.bfan.link/shqipe) e “BUSY” (https://jamil.bfan.link/busy), due brani che ben dimostrano la realness dell’artista, JAMIL torna venerdì 17 novembre con il nuovo singolo “OK MAMI” (in licenza esclusiva Believe).

Continua la sperimentazione sonora e musicale che ha da sempre caratterizzato il lavoro dell’artista. Questo nuovo singolo è il risultato della combinazione tra attitude lirica in stile New York Drill e il sound aggressivo tipico della street culture americana.

JAMIL vuole raccontarsi e raccontare ciò che lo circonda e questo singolo è l’ennesima dimostrazione del suo valore e di quello della sua squadra. La parte strumentale del brano è realizzata dal consolidato produttore della Baida Army, Pashabeats, mentre Jaws riconferma il suo lavoro come produttore esecutivo della traccia.

Jamil, conosciuto anche come Jamil Baida, rapper classe 91, nato in Italia con origini persiane. Inizia a scrivere e fare freestyle già dalla giovane età di 13 anni. Dotato di grande cultura cinematografica, da sempre esprime un fortissimo immaginario in tutti i suoi videoclip musicali. Dopo un disco ufficiale (Il Nirvana) e 2 mixtape (Black Book e Black Book 2), fonda il suo gruppo ed etichetta indipendente Baida Army, insieme al dj e produttore Jaws e alla compagnia di fedelissimi della sua città. Nel 2018 pubblica l’album “Most Hated” e in seguito la deluxe edition (nel 2019), con cinque brani inediti, che debutta nella top10 della chart ufficiale FIMI/GfK Italia. A settembre 2020 esce “Rap is back”, un progetto molto personale e introspettivo. Dopo due anni di lavoro, torna a gennaio 2023 con “FLOW”, il suo ultimo album, e a pochi mesi distanza con due singoli, “SHQIPE” e “BUSY”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS