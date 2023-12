La leggenda del rock Lenny Kravitz si esibirà al Colours of Ostrava 2024!

Share

Il leggendario artista Lenny Kravitz si esibisce raramente nei festival europei. Tuttavia, durante il suo prossimo tour si esibirà in Repubblica Ceca! Il Colours of Ostrava darà il benvenuto a questo creatore di successi iconici, la cui musica, basata su una solida fusione di rock, funk, soul e rhythm and blues, è amata da milioni di fan. La sua esibizione a Dolní Vítkovice includerà i brani tratti dal suo nuovo album Blue Electric Light, in uscita a marzo 2024. Lenny Kravitz si esibirà a Ostrava venerdì 19 luglio.

Lenny Kravitz è stato nominato e ha vinto numerosi premi, tra cui il Grammy per la Miglior Performance Vocale Rock Maschile, vinto quattro volte consecutive tra il 1999 e il 2002 e stabilendo un record mai superato prima. Il suo primo album funk-rock, Let Love Rule del 1989, in cui ha registrato la maggior parte degli strumenti da solo, gli ha portato un notevole successo, specialmente in Europa. Dopo questa uscita del suo debutto, Lenny ha ricevuto offerte per aprire ai concerti di artisti come Tom Petty, Bob Dylan e David Bowie.



Con il suo secondo album subito doppio platino, Mama Said, Lenny Kravitz ha iniziato un folle viaggio verso la fama, e tutt’ora non accenna a fermarsi. Successo dopo successo, ce ne sono stati così tanti che quando ha concluso il suo nuovo decennio con la raccolta di successi Greatest Hits, ha venduto oltre undici milioni di copie, diventando uno degli album più riusciti dell’epoca. A Ostrava, Lenny Kravitz presenterà il suo nuovissimo album Blue Electric Light, in uscita nella primavera del 2024.

“Sono estremamente felice perché stiamo andando davvero bene con il programma! L’offerta musicale per il 2024 rappresenta una gamma di generi senza precedenti eseguiti da artisti di indiscutibile qualità. Abbiamo diversi nominati ai Grammy di quest’anno e ad altri premi e ora la leggenda mondiale della musica rock e funk Lenny Kravitz sarà dei nostri. Abbiamo cercato di farlo esibire diverse volte in passato e quest’anno finalmente è successo,” ha commentato Zlata Holušová, direttrice del festival, all’annuncio della prossima star.

Gli organizzatori hanno inoltre annunciato altri nuovi nomi per la prossima edizione del festival. La leggenda punk di New York Gogol Bordello ritorna dopo 18 anni, mentre la band afrobeat brasiliana Bixiga 70 e la diva galiziana Mercedes Peón sono state anche annunciate. Il rapper Genesis Owusu arriva dall’Australia, il duo Kwiat Jabłoni dalla Polonia e il cantautore di Glasgow dalla voce grezza Murdo Mitchell. Altre esibizioni nel2024 includeranno i già annunciati Sam Smith, le leggende del rock Queens of the Stone Age, il produttore e cantante britannico James Blake, il polistrumentista Dennis Lloyd e il trio texano Khruangbin.

Altri nomi annunciati finora sono: il polistrumentista, compositore e cantante britannico:

Bat for Lashes / la cantante sperimentale Sevdaliza / le leggende tedesche dell’elettronica Tangerine Dream / il monaco buddista giapponese Yogetsu Akasaka / la band olandese Son Mieux / il trio tedesco Klangphonic.

Informazioni sui biglietti I four-day e one-day ticket sono in vendita qui: https://www.colours.cz/e-shop/koupit-vstupenku.

Camping I visitatori possono già organizzare l’alloggio nei campeggi vicino al castello di Silesian Ostrava o nel Chill Village (a 100 m dal luogo dell’evento). Ci sono aree per le tende, tende attrezzate e posti per roulotte. Maggiori informazioni su www.colours.cz.

