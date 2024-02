Jorja Smith annuncia il suo primo live in Italia

Share

Dopo tanta attesa, JORJA SMITH annuncia oggi il suo debutto live in Italia.

L’appuntamento da non perdere è previsto per il 31 agosto 2024 a Milano, presso il Carroponte.

I biglietti del concerto, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, saranno disponibili a partire da giovedì 22 febbraio ore 11: www.vivoconcerti.com

Con oltre 2,6 miliardi di stream, 12,5 milioni di ascoltatori mensili su spotify, 3,7 milioni di instagram, 622 milioni di views su youtube JORJA SMITH è senza alcun dubbio tra le più notevoli e potenti voci britanniche in circolazione, con un’urgenza e un’intensità di scrittura che solo pochi possono eguagliare e che vanta collaborazioni con alcuni dei nomi più influenti dell’industria musicale come Kendrick Lamar, Drake, Stormzy, Burna Boy, Kali Uchis, Popcaan.

Jorja è anche la prima artista indipendente ad ottenere il Brits Critics Choice Awards ed è stata vincitrice del Brit Award come miglior artista femminile, oltre ad aver ricevuto un nomination ai Mercury Prize e ai Grammy come miglior artista esordiente.

Jorja è attualmente candidata ai Brit Awards 2024 per la categoria ‘R&B’

Negli ultimi 6 anni, dall’uscita del suo album di debutto acclamato dalla critica “Lost & Found” all’ultimo progetto del 2021 “Be Right Back”, Jorja è stata celebrata all’unanimità in tutto il mondo per la sua scrittura evocativa, la sua potente interpretazione, la sua purezza emotiva e il suo incredibile talento.

Doti che le hanno fatto vincere diversi premi tra cui ilBrits Critics Choice Awards (prima artista indipendente ad ottenerlo) e il prestigioso Brit Award come miglior artista femminile. Jorja, inoltre, è stata nominata ai Mercury Prize e ai Grammy come miglior artista esordiente.

Gli ultimi anni hanno rappresentato un momento di riflessione e di trasformazione: è riuscita a evolversi sia come cantautrice che come donna e la pandemia le ha dato l’occasione che le ha permesso di avere del tempo per conoscersi meglio e per avere maggior controllo su se stessa e sulla sua produzione musicale.

Il nuovo disco di inediti, falling or flying – pubblicato lo scorso settembre per la sua etichetta indipendente FAMM e prodotto dal duo DAMEDAME*- è il risultato di questa maturazione artistica e personale: un album sonoricamente molto vasto, che spazia da un R&B elegante e brillante, a un vibrante funky britannico, intriso di suoni crudi e intensi che ha raccolto l’ampio consenso di critica e pubblico in tutto il mondo.

“Jorja Smith è troppo brava per essere vera” – Rolling Stone Italia



” Uno dei migliori album internazionali del 2023″ – Billboard Italia

“Scrittura evocativa e una voce potente.” – D La Repubblica

“Jorja è la regina del neo soul britannico? La risposta è ‘sì’ “ – Vanity Fair Italia

‘falling or flying’ conferma la sua incredibile maturità sia di scrittura che di interpretazione.” – Blow Up



“Un altro album di personale consapevolezza per Jorja, diva moderna del neo-soul e dell’R&B, che domina i suoi lavori con una voce profonda, intensa e versatile –

Sentire Ascoltare

Comunicato Stampa: Astarte Agency