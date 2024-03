Olly Alexander agli Eurovision per l’Inghilterra

Share

Olly Alexander ha pubblicato oggi il nuovo singolo “Dizzy”, disponibile da ora in radio e in digitale. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Colin Solal Cardo. “Dizzy” è, inoltre, il brano ufficiale in gara per il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2024 previsto a Malmö (Svezia) il prossimo 11 Marzo.

Scritto da Olly assieme al producer Danny L Harle, “Dizzy” è la vertigine inebriante che si prova con una nuova persona che ci attrae. Le emozioni che il brano suscita assieme alle sonorità pop drama si adattano perfettamente sia ai dancefloor che al palco dell’Eurovision. Il videoclip di “Dizzy” contiene tutta l’esplosività e il desiderio del cantato di Olly, con scenografie caleidoscopiche che sfumano il confine tra fantasia e realtà. Espressione celebrativa, universale ma anche molto individuale del suo essere queer, il primo singolo solista di Olly Alexander è un’emozionante dichiarazione artistica da parte di una delle più pioneristiche pop star moderne del Regno Unito.

A proposito di “Dizzy” Olly commenta: “ho scritto il pezzo la scorsa estate assieme a Danny L Harle partendo proprio dalla parola “Dizzy”, mi è saltata in mente e mi è piaciuta. Stavo pensando a tutte quelle cose che ti fanno provare un senso di vertigine (dizzy) come ad esempio i baci, e proprio dalla frase “dizzy from your kisses” siamo partiti con la scrittura. Danny e io pensiamo che la musica dovrebbe trasportarti in un posto magico, un posto che abbiamo voluto descrivere con questo brano; un prato fiorito in cui il tempo si riavvolge all’infinito in un loop di pura estasi. Abbiamo portato un senso di vertigine nella produzione grazie ad arpeggi, armonie e cori altalenanti. Nel pezzo parlo di quando provi così tante emozioni per qualcuno in grado di rivoltare completamente il tuo mondo sottosopra, e ci siamo ispirati a un sacco di musica anni ’80 come Erasure, Adamski e i Pet Shop Boys.”

“Dizzy” segna l’inizio di una nuova era per Olly Alexander. Con tre album di successo all’attivo, il cantante, attore e icona fashion ha ottenuto due #1 nella classifica album UK, piazzato 10 singoli nella Top 40 UK e di recente è stato premiato con il BRIT Billion Award (6.5 miliardi di stream). Dopo la sua crescita artistica con gli Years & Years, ora Olly si affaccia a un progetto solista che si svilupperà nel 2024, affermandosi come la voce di un’intera generazione: “It’s A Sin”, la serie di Russell T Davies, ha vinto i National Television Awards come Best New Drama, con Olly nominato come Leading Actor ai BAFTA Television Awards del 2022.

Dopo i concerti in arene e festival in tutto il mondo, lo status di Olly Alexander è stato riconosciuto anche dal Madame Tussauds di Londra: la casa perfetta per una pop star che ha contribuito a cambiare per sempre la cultura britannica, e che ora rappresenta UK sul palco dell’Eurovision.

