Il videoclip del nuovo singolo di Geolier con Ultimo

È fuori – al link https://youtu.be/w5CslM4-qWA – il videoclip de “L’ULTIMA POESIA” (https://wmi.lnk.to/lultimapoesia; Warner Music Italy), il nuovo singolo di GEOLIER, che lo vede insieme a ULTIMO in un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare.

Il video, partendo dal Vesuvio e portandoci tra le strade di Napoli e la sua gente, ci trascina in una dimensione dove il potere della musica accomuna tutti. Non importa l’età, non importa il genere, non importa se sia un’esperienza condivisa o intima, non importa chi tu sia o quello che stai facendo in quel momento, la musica muove il mondo proprio perché è di tutti. E a volte, cantare un’ultima poesia, è l’unica cosa che ci resta.

In quello che sembra essere il sequel naturale di “I P’ ME, TU P’ TE”, il flow di Geolier traina l’anima cantautorale di Ultimo, tanto da portarlo a registrare la sua voce per la prima volta in napoletano, omaggiando così la città che il cantautore romano ha più volte definito la sua seconda casa, Napoli.

Un brano intenso – prodotto da Takagi & Ketra -, figlio di un’amicizia e di una grande stima reciproca – che ha visto gli artisti negli ultimi anni incontrarsi spesso tra Roma e Napoli -, ma anche da una richiesta costante che arriva dalle fanbase di entrambi. Un feat inedito, in cantiere già dallo scorso autunno, che segna una nuova collaborazione di Ultimo con un artista italiano dopo 6 anni.

