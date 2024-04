d4vd pubblica il nuovo singolo “FEEL IT”

Share

d4vd, visionario artista di appena 19 anni, pubblica “FEEL IT”, il nuovo singolo che ha già realizzato oltre 18 milioni di stream solo su Spotify e che dal 19 aprile sarà disponibile in tutte le radio italiane! Il brano è anche presente nell’ultimo episodio della serie animata di supereroi Invincible di Amazon Prime Video.

d4vd abbraccia un nuovo sound con “Feel It”, che si rifà all’energia della serie acclamata dalla critica con un brano in levare, pieno di funk, che si concentra sull’impatto che l’amore può avere su di te, in particolare nelle sue fasi iniziali. Con una linea di basso piena di groove, dei riff di chitarra taglienti e un ritornello accattivante che mette in risalto il falsetto di d4vd, la canzone si consolida come un vera e propria hit.

In merito al brano, d4vd condivide: “Feel It” segue Mark e Amber mentre volano per la città durante un appuntamento. Volevo che questa canzone fosse priva di peso, come se si stesse volando con loro. Molte persone non lo sanno, ma scrivere per le immagini è il modo in cui ho iniziato a fare musica, ed è stato bello poterlo fare per uno dei miei spettacoli animati preferiti”.

d4vd ha annunciato il suo tour estivo “My House is Not a Home”, che prenderà il via a Toronto il 5 giugno e farà tappa nelle principali città del Nord America ed Europa, tra cui New York, Los Angeles, Londra, Parigi e anche una tappa in Italia il 17 luglio, al Circolo Magnolia di Milano. Il tour si concluderà a Chicago per un set appena annunciato al festival Lollapalooza. A giugno 2023, d4vd si è esibito alla sfilata di Valentino per la presentazione della collezione uomo promavera 2024, durante la Milano Fashion Week.

d4vd ha iniziato il 2024 dopo un anno incredibile che lo ha visto salire su nuove vette. Il singolo “Romantic Homicide “, che ha segnato la sua carriera, ha superato 1 miliardo di streaming su tutte le piattaforme, ha raggiunto la posizione numero 33 della classifica Billboard Hot 100 ed è appena stato certificato singolo d’oro in Italia. Il brano fa parte dell’EP di debutto Petals To Thorns, che ha debuttato al numero 1 della classifica Billboard Heatseakers (attualmente è alla sua quarantesima settimana di permanenza in classifica). Nello stesso anno la ballata “Here With Me” è entrata nella classifica Billboard Hot 100 a gennaio 2023, è stata certificata multiplatino in America e Australia, Oro in Italia ed è prossima a raggiungere il miliardo di stream su tutte le piattaforme streaming.

Comunicato Stampa: Alessandro Farnè