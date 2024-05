Lil Jolie da domani il nuovo Ep “La vita non uccide”

Share

Fuori domani, venerdì 17 maggio, in fisico e in digitale, “LA VITA NON UCCIDE” (Bmg), il nuovo Ep della cantautrice LIL JOLIE. (PRESAVE) Contiene il singolo “Kiss Me” nato dalla penna unica di Madame e concluso con preziosi interventi di Lil Jolie, prodotto da Bias e Narduccey. (video ufficiale)

Da martedì 21 maggio partirà l’instore tour che vedrà Lil Jolie in giro nelle principali città italiane per presentare il nuovo Ep “La vita non uccide” e per incontrare e abbracciare tutti i suoi fan.

Queste le date:

21 maggio – THE SPARK HUB a NAPOLI – ore 16:00

22 maggio – PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA a CASAMASSIMA (BA) – ore 18:00

24 maggio – CC IBLEO a RAGUSA – ore 18:00

25 maggio – CC TREMESTIERI a MESSINA – ore 18:00

26 maggio – MONDADORI BOOKSTORE @ SANLORENZO MERCATO a PALERMO – ore 16:00

27 maggio – DISCOTECA LAZIALE a ROMA – ore 16:00

28 maggio – EST BAR a MILANO – ore 18:00

29 maggio – SEMM MUSIC STORE a BOLOGNA – ore 17:00

2 giugno – CC OLBIA MARE a OLBIA (SS) – ore 18:00

7 giugno – CC COSPEA VILLAGE a TERNI – ore 18:00

8 giugno – CC PORTOGRANDE a PORTO D’ASCOLI (AP) – ore 18:00

9 giugno – CC CENTRO D’ABRUZZO a SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – ore 18:00

14 giugno – CC PORTE DI MESTRE a MESTRE (VE) – ore 18:00

15 giugno – CC MONDOJUVE SHOPPING VILLAGE a NICHELINO (TO) – ore 18:00

22 giugno – CC L’AQUILONE a L’AQUILA – ore 18:00

23 giugno – CC PEGASO a PAGANI (SA) – ore 18:00

L’Ep “LA VITA NON UCCIDE” è un inno al vivere la vita con tutte le sue sfumature, perché nessuna emozione è sbagliata o è inferiore a un’altra, se si vivono veramente. L’Ep si apre con l’omonimo brano da cui prende il titolo l’intero progetto. Questa prima traccia è uno storytelling della vita dell’artista, un invito a ricordarsi sempre che prima poi le cose belle arrivano; a seguire “Kiss Me”, singolo che ha anticipato l’uscita dell’Ep, descrive un amore proibito ma libero, mentale e passionale, che va a tempo con il cuore e a ruota libera nei pensieri. È la volta poi di “Attimo”, un’istantanea scattata da Lil Jolie in cui rappresenta quel momento in cui non riesce a godere di un preciso istante e che in un secondo momento diventa il punto fisso nella sua mente, e di “Follia”, brano che porta la firma di Lil Jolie e con cui la cantautrice ha fatto il suo ingresso ad Amici. Il penultimo brano, “Non è la fine”, è un monito che Lil Jolie rivolge a se stessa, a quella versione di Angela a volte spaventata e confusa, a cui ricorda di non aver paura e di provare comunque a lasciarsi cadere, perché neanche il fondo può essere la fine, e infine la registrazione live di “Per Elisa”, cover del brano di Alice che Lil Jolie ha eseguito durante il percorso di Amici.

«“La vita non uccide” è il mantra di un racconto in cui ogni brano incarna un’emozione diversa. La tracklist è come l’indice di un libro in cui ogni capitolo racconta la fugacità delle cose e allo stesso tempo il loro essere eterne – racconta Lil Jolie – Un po’ come le onde del mare che cambiano sempre forma ed impeto, ma che poi tornano sempre sulla spiaggia e nel loro sparire la modellano.»

Classe 00, originaria di Caserta e milanese d’adozione. Lil Jolie si è distinta ad Amici23 grazie al suo carattere timido ma determinato e all’eleganza dei suoi testi. Cresciuta come bambina ribelle, che infrange le regole e inizia a studiare chitarra solo per opporsi alla routine, nel 2018 inizia ad affermarsi su SoundCloud, dove si è fatta notare e apprezzare dalla scena urban e hip hop tanto da pubblicare dei feat con Carl Brave e Ketama126 prima di pubblicare il suo primo EP, nel 2022, “Bambina”. Nell’album troviamo “Sola” scritta insieme a Franco126, “Soliloquio” scritta con la compagna di viaggi musicali Vale LP e “Tarassaco e Lacrime” insieme a Edonico.

L’anno successivo viene ammessa alla scuola più famosa della tv: Amici.

Comunicato Stampa: ON Out Now / Mariarosaria Panico