Panini Comics presenta Inter x Blue Lock

Blue Lock, manga sportivo pubblicato in Italia da Panini Comics per la linea editoriale Planet Manga, torna protagonista con una cover variant celebrativa che festeggia il ventesimo scudetto dell’Inter. In chiusura di campionato, la collaborazione tra Inter e Blue Lock giunge così a una seconda importante milestone, dopo il key-visual del tour in Giappone della scorsa estate.

I celebri protagonisti del manga scritto da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura indossano l’iconica maglia della squadra nerazzurra utilizzata in questa stagione, in un visual tratto dal fumetto e ricolorato per l’occasione da Nicola Righi.

“Congratulazioni per la vittoria dell’Inter!” commentano Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. “In questo momento memorabile in cui la squadra per la quale tifiamo ha raggiunto un traguardo così grande, siamo molto onorati di lanciare questa edizione speciale dove Isagi e gli altri ragazzi indosseranno la maglia dell’Inter! A tutti voi che vivete in Italia, divertitevi con il calcio e con Blue Lock!”.

Il volume è destinato a occupare un posto speciale negli scaffali di tutti i tifosi dei Campioni d’Italia (e non solo…) e sarà disponibile solo su prenotazione per un periodo limitato di tempo: potrete preordinare la vostra copia a partire da oggi, lunedì 27 maggio, fino al 4 giugno, su panini.it e presso la vostra fumetteria di fiducia.

Un’edizione Panini Comics imperdibile, dunque, quella nata dalla collaborazione tra Inter e Blue Lock che conferma la crescita del brand nerazzurro a 360 gradi e mette d’accordo tifosi di calcio e appassionati di fumetti, creando un’autentica commistione tra i due mondi e celebrando ancora una volta la vittoria dello storico ventesimo Scudetto.

La storia di Blue Lock è ambientata nel 2018. L’eliminazione ai Mondiali di calcio ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol. Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo. A guidare il folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante “più egoista”, c’è l’allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per “distruggere il calcio perdente giapponese” che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all’interno di una speciale struttura, la cosiddetta “prigione blu”. Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravvivrà all’inferno del Blue Lock?

Prezzo: euro 7,50

Pagine: 208

Rilegatura: Brossurato con sovracover con effetto metal

Formato: 11,5×17,5 cm

Interni: Bianco e nero

Distribuzione: Fumetteria e online (solo su prenotazione)

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest