“Ghetto Love” il singolo di Icy Subzero con Clara

È uno tra i rapper più amati della nuova generazione e il suo stile è riconoscibile tra mille. Dopo aver spiccato il volo con “I Can Fly”, l’ultimo singolo che è salito dritto nella Top 10 Italia di Spotify, collezionando in brevissimo tempo milioni di stream, ICY SUBZERO è pronto a prendersi anche l’estate.

Fuori ora – al link https://columbia.lnk.to/GHETTOLOVE – “GHETTO LOVE” (Columbia Records/Sony Music Italy), la sua nuova potentissima hit che lo vede insieme ad un altro giovane talento della musica italiana, tra le voci rivelazione dell’ultima edizione del festival di Sanremo: CLARA.

“È la prima volta che mi trovo a collaborare con un’artista donna – racconta Icy – e mi sono trovato benissimo. Clara ha un carattere forte ed è come se ci fossimo bilanciati nel creare questo pezzo, anche in studio c’è stata una bella sinergia. È stata un’esperienza nuova ma il brano è comunque fedele a quello che ho fatto finora, con una vena pop portata da Clara”.

“Con Icy c’era una bellissima sinergia anche in studio. – aggiunge Clara – Pur essendo diversi avevamo la stessa visione artistica su questo brano. Volevamo creare un brano leggero ma con una sfumatura dark e GHETTO LOVE è questo.”

Le sonorità urban e il beat incalzante del brano accompagnano le rime taglienti di Icy Subzero e la voce di Clara, ci portano direttamente “nel ghetto”. “GHETTO LOVE”, prodotta da Zef, Ayden Lau e Thuke, è un banger energico che entra in testa e non se ne va, il pezzo perfetto da ascoltare in macchina a tutto volume nelle notti d’estate: sarà impossibile non scatenarsi.

Anche stanotte cercami nel GHETTO, LOVE, canta il rapper. E noi non possiamo far altro che accogliere il suo invito.

Icy Subzero è un rapper italiano nato a Roma nel 1999. Muove i primi passi nella musica tra il 2019 e 2020, fino ad arrivare all’uscita del suo primo Ep “Sottozero” nel 2022, certificato disco d’oro dopo soli sei mesi dalla release, all’interno del quale troviamo “EGO” (disco di platino con oltre 47 milioni di stream su Spotify e 13 milioni di views su YouTube) e “MUJER” (doppio disco di platino con 65 milioni di stream e 26 milioni di views per il videoclip ufficiale), pezzi che portano Icy di fronte al grande pubblico. Le uscite seguenti, “PENSAVA” e “HOE + HARD” raggiungono entrambe i 10 milioni di ascolti in pochi mesi. Con un catalogo ridotto e con un totale di oltre 140 milioni di streaming per i suoi brani, l’artista ha toccato i 2,5 Milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ed è stato selezionato tra i testimonial per la campagna Radar 2023. A luglio 2023 torna con “VIDA LOCA” feat. Medy (Columbia Records/Sony Music Italy) e a dicembre con “1 MESSAGGIO”, a cui segue a marzo 2024 “I CAN FLY”.

Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile 2023 è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain (disco di platino). Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Diamanti Grezzi” (disco di platino). A febbraio 2024 veste nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO”, fuori dal 16 febbraio 2024. In autunno sarà in tour nei club, preceduto dalle date estive nei festival.

