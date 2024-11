Share

Dopo aver dominato le classifiche con “I CAN FLY” e aver scaldato l’estate con “GHETTO LOVE” feat. CLARA, ICY SUBZERO è pronto a lasciare ancora il segno con “VERGINE MARIA” (https://columbia.lnk.to/VERGINEMARIA; Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo fuori ovunque in radio e in digitale.

L’immaginario molto ben definito del banger accompagna anche il videoclip ufficiale, online da oggi al link https://www.youtube.com/watch?v=81enmSm6BdA. Diretto da Amedeo Zancanella, il rapper ci porta infatti con sé nella notte metropolitana, tra luci forti e un paesaggio autentico che fa da cornice perfetta al tema del brano.

Icy Subzero, una delle voci più riconoscibili della nuova generazione, porta in questo pezzo tutta la sua grinta e il suo stile inconfondibile, in bilico tra barre potenti e strofe cariche di verità. Con il nuovo banger, Icy Subzero ci fa infatti vedere cosa significa lottare per mantenere la propria identità, anche quando tutto attorno sembra volerla strappare via.

L’attesa per il brano è stata accesa sabato scorso all’evento Snipes a Porta di Roma, dove il rapper ha regalato ai fan uno spoiler esclusivo della traccia, facendolo trasmettere direttamente dagli speaker della location.

Icy Subzero è un rapper italiano nato a Roma nel 1999. Muove i primi passi nella musica tra il 2019 e 2020, fino ad arrivare all’uscita del suo primo Ep “Sottozero” nel 2022, certificato disco d’oro dopo soli sei mesi dalla release, all’interno del quale troviamo “EGO” (disco di platino con oltre 47 milioni di stream su Spotify e 13 milioni di views su YouTube) e “MUJER” (doppio disco di platino con 65 milioni di stream e 26 milioni di views per il videoclip ufficiale), pezzi che portano Icy di fronte al grande pubblico. Le uscite seguenti, “PENSAVA” e “HOE + HARD” raggiungono entrambe i 10 milioni di ascolti in pochi mesi. Con un catalogo ridotto e con un totale di oltre 140 milioni di streaming per i suoi brani, l’artista ha toccato i 2,5 Milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ed è stato selezionato tra i testimonial per la campagna Radar 2023. A luglio 2023 torna con “VIDA LOCA” feat. Medy (Columbia Records/Sony Music Italy) e a dicembre con “1 MESSAGGIO”, a cui seguono nel 2024 “I CAN FLY” e la potentissima hit estiva “GHETTO LOVE” feat. Clara, entrambe certificate disco d’oro.

