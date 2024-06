Baronetto annuncia il suo singolo “Twerka forte”

Share

Dopo averci preso alla sprovvista con “BOUNCE” e “POSH”, Baronetto – il giovane ambasciatore dello swærv anglosassone – torna oggi per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo “TWERKA FORTE” (LA15 distribuito da ADA Music Italy), fuori ovunque venerdì 7 giugno e disponibile in pre-save al link http://ada.lnk.to/TWERKAFORTE.

Un brano dalle vibes e sonorità estive pensato per le discoteche, che punta a far ballare (ma soprattutto twerkare, come suggerisce il titolo) chi lo ascolta. L’ambientazione è quella dei club privati e super esclusivi di Brighton frequentati da celebrities e persone molto ricche, dove i soldi non sono il problema ma conta solo il divertimento sfrenato.

“TWERKAFORTE è il mio terzo singolo ed è il primo pensato per i club. Ho voluto raccontare una serata tipo nella discoteca all’interno di un Polo Club posh di Brighton. – commenta Baronetto – Lo sfarzo e l’estremo lusso fanno da cornice ad una notte dall’atmosfera hot e sexy trascorsa insieme ad una fortunata ragazza che per una notte può sentirsi anche lei Baronetta”

In “TWERKA FORTE” Baronetto dipinge un quadro vivido e parodistico della sua vita sfarzosa, divertendosi a giocare con l’immaginario del lusso e dell’eccesso in modo del tutto personale e inconfondibile.

Baronetto arriva sulla scena italiana con un look da broker di Wall Street e un linguaggio “simil-british”. Senza che ce ne accorgiamo, ci ritroviamo a canticchiare le sue canzoni e chiederci come sia possibile che quel flow e quelle melodie siano proprio quello di cui avevamo bisogno.

Cogliere le tendenze del momento e riderci su è quello che fa Baronetto, diventando immediatamente l’antieroe in grado di sfidare con irriverenza ogni stereotipo e portare alla ribalta un nuovo concetto di coolness.

“TWERKA FORTE” arriva dopo la pubblicazione dei singoli “BOUNCE” e “POSH” (http://ada.lnk.to/__BOUNCE; LA15 distribuito da ADA Music Italy) e rappresenta un ulteriore tassello del percorso dell’artista romano.

Adriano Moretti nato a Roma il 10 giugno 1999, ha conseguito la laurea al Centro Sperimentale di Cinematografia nel corso di Recitazione. Da un anno e mezzo utilizza i social per dar vita ai suoi personaggi comici, tra questi Baronetto, l’alter ego proveniente da Brighton ed appartenente alla classe nobile britannica, ma trasferitosi da qualche anno in Italia. Il progetto “Baronetto” rappresenta il fulcro in cui convergono le sue tre passioni predominanti: la recitazione, la comicità e la musica.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS