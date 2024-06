L’ultimo progetto discografico di Grazia Di Michele

Share

Esce il 31 Maggio il nuovo ed ambizioso progetto discografico “Le stagioni del cuore” di Grazia Di Michele, una delle più note ed apprezzate cantautrici del nostro panorama musicale. L ́artista romana presenterà una raccolta formata da una selezione di 50 brani d’autore, delle vere “perle”, dove l’ascoltatore viene accompagnato in un vero e proprio viaggio dentro cinque decadi (e più) di musica. Sono canzoni iconiche scelte tra quelle più significative (incluse alcune sue canzoni del passato) incontrate nella sua vita tra palchi, studi di registrazione e festival musicali in giro per il mondo. Ma anche una fetta importante della storia musicale italiana, della poesia, della capacità compositiva di grandi autori, divenuti patrimonio di tutti noi.

Con la sua riconoscibile sensibilità e delicatezza nell’interpretazione, Grazia Di Michele è riuscita ad “immergersi” pienamente nelle singole canzoni, esplorandone il significato profondo per poi interpretarle a modo suo. Un risultato senza eguali e di grande fascino, reso possibile dall ́aver vissuto la grande stagione dei cantautori, di cui molti conosciuti personalmente e con i quali ha condiviso le emozioni di una lunga carriera, confrontandosi spesso con il loro pensiero. La raccolta presenta anche cinque brani inediti, resi disponibili in esclusiva per questo progetto. In questa incredibile avventura Grazia viene accompagnata da una coppia di trii tra i più noti ed importanti del panorama jazzistico italiano: il “Paolo Di Sabatino Trio” e il “Massimo Faraó Trio”.

L’elegante e raffinata esecuzione acustica, unita alla “nobiltà” del jazz, donano una sensazione d’ascolto morbida, rassicurante ed armoniosa che, con una playlist di molte ore, accompagna gli ascoltatori nelle lunghe ore di studio o lavoro, e risponde inoltre alle crescenti esigenze di lunghi ascolti sulle piattaforme digitali.

L’intero progetto, edito con l’etichetta Azzurra Music, viene presentato in una veste speciale; la raccolta é composta da ben quattro splendidi dischi in vinile, in formato 33 giri, ognuno dei quali prende il nome di una stagione. I dischi sono disponibili singolarmente o tutti insieme in un elegante cofanetto che contiene inoltre un esclusivo libro di grande formato, dove sono presenti dei testi di presentazione per descrivere ciascuna singola canzone, scritti dall’interprete stessa, insieme a delle immagini appositamente realizzate.

Una raccolta imperdibile, che ad ogni ascolto saprá regalarci un’atmosfera piena di emozioni che nutriranno della piú bella musica il nostro animo.

Di seguito alcuni brani iconici presenti nella raccolta:

Quando (Pino Daniele), Torpedo blu (Giorgio Gaber), Centro di gravità permanente (Franco Battiato), Via con me (Paolo Conte), La musica che gira intorno (Ivano Fossati), Sally (Vasco Rossi), Ritornerai (Bruno Lauzi), Amore che vieni amore che vai (Fabrizio De Andrè), Se stasera sono qui (Luigi Tenco), Acquarello (Toquinho), Scrivimi (Nino Bonocore), Quando(Luigi Tenco), Song for Bernadette (Leonard Cohen), Alfonsina y el mar (Ariel Ramirez), Fallen (Lauren Wood), Se tu fossi qui (Pino Daniele), East of the sun (Brooks Bowman), Come stasera mai (Sergio Endrigo), Cos’hai trovato in lui (Bruno Martino), Aquellas pequenas cosa (Joan Manuel Serrat), Fiore di maggio (Fabio Concato), Anna e Marco (Lucio Dalla), Varietà (Mario Lavezzi), Walk between raindrops (Donald Fagen), Il coraggio delle idee (Renato Zero), How sweet it is (Holland-Dozier), Te recuerdo Amanda (VictorJara),Le ragazze di Gauguin e Solo i pazzi sanno amare (Grazia Di Michele) e tanti altri.

