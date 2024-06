La Sad al via dal 19 giugno il tour estivo

Share

Dopo ODIO LA SAD, l’ultimo album pubblicato il 5 aprile, dal 19 giugno parte il SUMMERSAD TOUR 2024 de La Sad – il trio formato da Theø, Plant e Fiks – prodotto da Magellano Concerti.

Le date del tour (in aggiornamento):

19/06 Roma – Rock In Roma

22/06 Firenze – Anfiteatro delle Cascine

02/07 Bologna – BOnsai

07/07 Perugia – L’Umbria che Spacca

10/07 Collegno (TO) – Flowers Festival

12/07 Brescia – Brescia Summer Music

13/07 Caorle (VE) – Suonica Festival

26/07 Igea Marina (RN) – SUMMERSAD FEST

30/07 Gallipoli (LE) – Oversound Festival

03/08 Udine – Castello di Udine

04/08 Breno – Vallecamonica Summer Music

08/08 Cinquale (MS) – Arena della Versilia

09/08 Ripatransone (AP) – TILT SUMMER FESTIVAL

30/08 Bergamo – NXT

04/09 Pescara – TERRASOUND

07/09 Milano – Carroponte

Per info e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it/tour/120/summersad-tour-2024

Continua il percorso de La Sad tra chitarre distorte, testi immediati e l’ormai indistinguibile attitudine punk. Il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro, torna con un nuovo album: ODIO LA SAD, che vede le collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31, Rose Villain, Bnkr44, Naska e Donatella Rettore. Un titolo forte, provocatorio, che ricorda che spesso gli attacchi personali alle debolezze e alle fragilità possono diventare un punto di forza per affrontare il presente ma soprattutto il futuro. La Sad torna a raccontare l’odio per parlare di amore.

BIO

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, “SUMMERSAD”, i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. Successivamente escono “Psycho girl”, “Miss U”, “2nite” e “Summersad 2”, altri quattro singoli che consolidano la posizione della Sad nella scena Italiana e che aprono nuovi orizzonti musicali. Il 14 gennaio esce l’album di debutto “STO NELLA SAD” che ha sancito il trio come gli ambasciatori del nuovo emo italiano. “Summersad 3” è disponibile da luglio 2022. Il 16 dicembre è uscito “Sto Nella Sad Deluxe” che contiene sei nuove tracce con tre featuring con Villabanks, Steven Moses e Youv Dee. Il 29 maggio il singolo Toxic è certificato Disco d’Oro da FIMI/GfK Italia. Il 12 giugno è uscito il quarto capitolo della Summersad, “Summersad 4”. L’estate 2023 ha visto il trio impegnato in numerosi live in giro per l’Italia con il Summersad Tour, la prima edizione del Summersad Fest – e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout – la partecipazione al Love Mi e l’esibizione insieme agli Articolo 31. Il 1 dicembre esce “Memoria” il nuovo singolo. Ha partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”. Il singolo Autodistruttivo e l’album Sto Nella Sad sono stati certificati Disco d’Oro da FIMI/GfK Italia.

https://www.instagram.com/sadboytheo/

https://www.instagram.com/fiksdaghestagram/

https://www.instagram.com/plantinobaby/

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Astarte