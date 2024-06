Woodoo Fest 2024 dal 18 al 21 luglio a Cassano Magnago

Share

Dal 18 al 21 luglio torna WOODOO Fest, il festival della provincia di Varese annuncia la sua nona edizione. Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago. I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.



Preparatevi a immergervi in un’esperienza magica nel cuore del bosco, perché WOODOO sta tornando per la sua nona edizione.

Questo festival indipendente, situato nella provincia di Varese, è pronto a farvi vivere un’esperienza indimenticabile che risveglierà i vostri sensi e vi porterà in un’altra dimensione. Per quattro giorni e quattro notti sarete circondati da perfomance live, dj set, workshop interattivi e attività all’aperto che vi permetteranno di scoprire la magica del festival nel bosco.



WOODOO 2024 trasporterà il pubblico in un mondo parallelo, chiamato NOVA TERRA, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente. Ogni giornata sarà caratterizzata da un tema speciale: La Scoperta, L’Incanto, Il Caos e La Quiete.



WOODOO si riconferma uno dei festival più attenti per proposta artistica, un’experience immersiva che i propri utenti possono vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo.



Ecco i nomi degli artisti provenienti dall’Italia e dal resto del mondo:



DAY 1 – La Scoperta

GIOVEDÌ 18/7

IT Brenneke – live

IT Altea – livei

IT Dargen D’Amico – live

IT Okgiorgio – live

IT Nicolaj Serjotti – live



DAY 2 – L’Incanto

VENERDÌ 19/7

IT Mombao – live

PS Sama’ Abdulhadi – dj set

IT System Olympia – dj set + keys

IT Godugong – dj set

IT Lorenzo BITW – dj set

IT This is not – dj set



DAY 3 – Il Caos

SABATO 20/7

IT Mefisto Brass – live (+ live itinerante)

NZ Chaos In The CBD dj set -unica data italia

AU Logic1000 – dj set

KE Kabeaushé – primo live in Italia

IT Fuera – live



DAY 4 – La Quiete

DOMENICA 21/7

IT Venerus – live

FR Oracle Sisters – unico live in nord Italia

NL Yin Yin – live

IT Selton – live

IT Il Mago del Gelato – live





La nona edizione di WOODOO Fest si terrà dal 18 al 21 luglio presso l’area feste di Cassano Magnago (VA) in via Primo Maggio.



Biglietti e abbonamenti solo su DICE: https://link.dice.fm/woodoofest2024



Vai su woodoofest.it e iscriviti alla newsletter per rimanere informato su WOODOO Fest e scoprire line up, iniziative, approfondimenti e riflessioni attorno al festival nel bosco.

Comunicato Stampa: Cesare Astarte Agency