Da lunedì 18 torna l’ottava edizione della Milano Music Week

Al via lunedì 18 novembre a Milano l’ottava edizione della Milano Music Week un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura,ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale.

Il cantautore e produttore milanese VENERUS, uno dei nomi più interessanti della scena contemporanea, nonché un’icona assoluta di libertà di espressione individuale, è il curatore speciale che affianca Nur Al Habash, alla direzione artistica per il terzo anno consecutivo.

Il programma organizzato dalla Milano Music Week prevede lunedì 18 novembre due importanti appuntamenti nel Teatro di Triennale Milano.

Alle ore 16.00 ci sarà l’annuale convegno di apertura della Milano Music Week 2024 dal titolo “Musica italiana all’estero: numeri, progetti, prospettive”. Da qualche anno, quello della musica italiana all’estero è un argomento tornato al centro dell’attenzione del music business italiano. Il nostro repertorio ha dimostrato di avere le potenzialità per ottenere grandi risultati sui mercati internazionali e le aziende hanno iniziato a dotarsi di strumenti e capacità per poter competere con le controparti straniere. In questo incontro verranno condivisi in anteprima gli ultimi dati sulla musica italiana all’estero, e verrà fatto il punto su come orientare il supporto pubblico per trainare l’export del nostro repertorio. Saluto d’apertura: Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano). Partecipano: Matteo Masini (Dirigente dell’Ufficio Beni di Consumo, ICE), Federica Tremolada (General Manager Europe Spotify), Enzo Mazza (CEO Fimi), Paolo Franchini (Consigliere di Gestione SIAE), Carlo Parodi (Presidente Assomusica), Bruno Sconocchia (Presidente AssoConcerti), Andrea Micciché (Presidente Nuovo IMAIE). Modera: Nur Al Habash (Direttrice Artistica Milano Music Week).

A seguire, alle ore 18.00, sempre nella stessa location, la presentazione del nuovo album d’inediti di MINA in uscita il 22 novembre.

Al 21 House Of Stories di Città Studi alle ore 19.00 verrà registrata una puntata live del podcast Fondamentali “I dischi Fondamentali dei POST NEBBIA” con Carlo Corbellini dei Post Nebbia che ascolterà assieme ai fan il suo disco fondamentale, raccontando le pietre miliari musicali della sua storia personale e artistica.

Alle ore 11.00 a Palazzo Reale FIMI e ICE raccontano HIT WEEK, il più grande festival dedicato alla promozione della musica italiana negli Stati Uniti con il panel “Il mercato americano e le opportunità per la musica italiana: il caso HIT WEEK”. Con Francesco Del Maro (Coordinatore Hit Week), Adam Lewis (CEO, Planetary Group), Enzo Mazza (CEO, FIMI), Matteo Masini (Dirigente dell’Ufficio Beni di Consumo, ICE) e Jacopo Volpe (Artista), modera Giampiero Di Carlo (Rockol).

Linecheck Music Meeting and Festival, Main Content Partner della MMW, si svolgerà dal 18 al 23 novembre tra l’headquarter BASE Milano e diverse altre venue tra Milano e Bologna. SO FAR SO GOOD? è il tema portante di questa decima edizione. I primi tre giorni della settimana di Linecheck saranno dedicati alla formazione e al networking, con una serie di appuntamenti fra cui il ritorno della Linecheck Academy. Gli show serali partiranno con una doppia data lunedì 18 e martedì 19 (già sold out) all’Auditorium San Fedele, grazie alla rinnovata partnership con la rassegna InnerSpaces. Quest’anno a esibirsi LORENZO SENNI che presenterà in anteprima assoluta il suo progetto speciale “Canone Infinito Extended”. Il programma prenderà il via con l’Opening mercoledì 20 e proseguirà fino alla notte di venerdì 22 con talk, panel, performance, showcase, sessioni di networking e approfondimenti. Sono attesi oltre 1500 delegates da 30 diversi paesi. Tante le performance e i live serali che si svolgeranno negli spazi di BASE. Fra i molti artisti e artiste in line up: YAYA BEY, DOV’È LIANA, KISS NUKA, MADAME GHANDI, MARO, FUERA, FABIANA PALLADINO. Anche quest’anno lo studio immersivo la Capsula, ospiterà residenze artistiche e showcase. Il summit delle radio indipendenti, ASCOLTO, sarà ospitato nel cortile di BASE. Infine, il Closing Party si svolgerà come di consueto al DumBO di Bologna, grazie alla partnership con Robot Festival, con i Dj set di Mace e Quantic e il live di Kabeaushé.

Come ogni anno, a completamento del programma ufficiale organizzato dai promotori, dai partner e dagli sponsor, la città di Milano ha risposto con entusiasmo alla chiamata e molte realtà hanno organizzato eventi speciali intorno alla Milano Music Week.

Tra questi, lunedì 18 novembre, ci sarà alle ore 15.00 il workshop “L’Intelligenza Artificiale nella Produzione Musicale: Un Caso Reale di Workflow Creativo” organizzato da NAM Milano, presso NAM Milano; alle ore 17.00 il talk “Produzione e songwriting nel 2024: Come si sono evoluti l’arte del songwriting e della produzione musicale con Spotify, TikTok e Splice” organizzato da CPM Music Institute, la Scuola di Musica di Franco Mussida, al Teatro CPM Music Institute, in occasione dell’Open Week; alle ore 18.00 il talk “Sony Music Publishing – Come abbattere le barriere della musica internazionale” organizzato da Sony Music Publishing Italia, al 21 House of Stories Navigli; alle ore 21.00 Yellowsquare ospita il podcast live Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, con ospite speciale Paola Iezzi, organizzato da No Name Radio e The Comedy Club. nss magazine attiverà la sua iconica Edicola in Piazza Bruno Buozzi per l’evento “Grande Grande Grande Milano”.

In attesa dell’avvio della Milano Music Week, domenica 17 novembre, presso l’Atelier Gipsoteca Pellini, si terrà il “Road to MMW”, durante il quale sarà presentata la guida Fomoradar, Official Digital Content Creator, che raccoglie gli eventi imperdibili della settimana della musica. La giornata sarà animata a partire dalle ore 16.00 da quattro interventi artistici che si alterneranno: Davide Verazzani, il musicista curdo Asthi Abdo, il trombettista Sergio Montemagno e, infine, il DJ set di Socklove.

Quest’anno sono già stati confermati più di 300 eventi in tutta la città, dei quali oltre 70 organizzati direttamente dalla Milano Music Week. Sul sito ufficiale è possibile scoprire maggiori dettagli sugli appuntamenti e le modalità di prenotazione/acquisto www.milanomusicweek.it.

Il distretto principale di questa edizione è nel cuore pulsante della città di Milano. La manifestazione ha come headquarter il Castello Sforzesco dove dal martedì al venerdì si svolgono soprattutto i panel sul music business e le interviste con gli artisti. Anche i due Dazi dell’Arco della Pace ospitano una parte importante della programmazione: il Dazio di Ponente è attivo da martedì a domenica, con panel, workshop, incontri con gli artisti ed eventi principalmente diurni, mentre il Dazio di Levante è dedicato ai party serali. Tra le principali location coinvolte nel programma ufficiale della Milano Music Week sono presenti anche Triennale Milano e Acquario Civico di Parco Sempione.

