Il 20 settembre 2025 “Gran Teatro di Ghali” un evento speciale

Se il GHALI – LIVE 2024, dopo aver attraversato i principali palazzetti italiani a colpi di sold out, si avvia alle battute finali con l’ultimo grande show da tutto esaurito stasera all’Unipol Forum di Milano, Ghali pensa già al 2025 sorprendendo i fan con una nuova data per il prossimo settembre.

Annunciato “GRAN TEATRO DI GHALI”, il nuovo speciale appuntamento -prodotto da Vivo Concerti- con la musica di Ghali, il suo immaginario poetico e il suo mix di culture ed estetiche, in programma il 20 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live. I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di lunedì 18 novembre, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 23 novembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

L’annuncio di “GRAN TEATRO DI GHALI” arriva sulla scia del successo di un tour che ha segnato il grande e atteso comeback live di Ghali, tornato al Forum milanese simbolicamente a sei anni esatti dal suo primo Assago nel 2018: un progetto sfidante e una macchina produttiva ambiziosa (azionata dallo stesso Ghali e guidata dal Direttore Creativo Simone Ferrari per Balich Wonder Studio) che ha ridisegnato le regole delle produzioni nazionali per giocare un campionato live tutto suo, di caratura global. Dalsurrealismo al realismo, dai toni sognanti a quelli più crudi: GHALI – LIVE 2024 è mélange di colori e sfumature, fusione di mondi diversi che vivono su uno stesso palco, riflettendo le mille anime di Ghali, dove trascinanti sezioni pop lasciano spazio a squarci dark con forti prese di posizione e blocchi trap, alternandosi ad attimi di festa e momenti di riflessione e intimo raccoglimento.

Il racconto che Ghali porterà anche questa sera per il gran finale all’Unipol Forum passerà non solo per la musica, con nuovi ospiti a condividere con lui il palco, ma anche attraverso inediti look e capi custom, frutto di una ricerca creativa condivisa con la stylist di fama internazionale Lisa Jarvis. Nella loro visione la moda è parte integrante della performance, un’estensione della musica e delle emozioni che Ghali vuole trasmettere al suo pubblico.

Comunicato Stampa: Goigest