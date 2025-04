Sal Da Vinci svela le tappe del tour estivo

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo l’annuncio di “STASERA CHE SERA! SPECIAL EDITION”, il live evento del 6 settembre a Piazza del Plebiscito, Sal Da Vinci svela oggi le prime date del suo tour estivo, che quest’estate lo porterà in concerto in location suggestive.

Un 2024 per l’artista che ha segnato grandi successi, pronto a portare la sua musica in una serie di live che toccheranno palchi unici del territorio. Un tour che si preannuncia come un viaggio che offrirà a tutti i fan l’opportunità di vivere un’esperienza unica, in luoghi che raccontano la storia e la bellezza dell’Italia.

Qui le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

19 luglio 2025 | TERMOLI (CB) – Teatro Verde

26 luglio 2025 | PALERMO – Teatro di Verdura

27 luglio 2025 | CATANIA – Villa Bellini

5 agosto 2025 | TRANI (BAT) – Monastero di Colonna

6 agosto 2025 | LECCE – Cave del Duca

8 agosto 2025 | FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

10 agosto 2025 | CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini

13 agosto 2025 | DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival

14 agosto 2025 | ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

18 agosto 2025 | Castel di Sangro (AQ) – Vette Sonore

Biglietti per il tour estivo in vendita da domani 4 aprile 2025 alle 14:00 sui principali circuiti di prevendita e da mercoledì 9 aprile 2025 alle 11:00 nei punti vendita autorizzati. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

Il tour terminerà con l’appuntamento al prossimo 6 settembre con “STASERA CHE SERA! SPECIAL EDITION”: una serata-evento, consacrazione dei suoi oltre 40 anni di carriera, che lo vedrà esibirsi per la prima volta in uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, Piazza del Plebiscito.

Biglietti in vendita su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita fisici.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

La poliedricità di Sal Da Vinci è la chiave di questo successo: cantante, autore, attore e interprete, l’artista ha mostrato, infatti, una rara abilità nel saper dar vita a ogni forma d’arte con passione e dedizione. Ogni sua performance è un viaggio emozionale che va oltre la musica, trasformandosi in un’esperienza unica per ogni spettatore. Un percorso in continua ascesa, che premia l’evoluzione artistica di un talento capace di interpretare, come pochi, l’essenza della cultura musicale. Lo slancio creativo e la capacità di evolversi sono il segreto di una carriera che continua a segnare nuovi record e a conquistare il cuore di ogni generazione.

L’annuncio è arrivato dopo il trionfo al Teatro Augusteo di Napoli, grazie alla sua abilità di fondere musica, teatro e emozioni in un unicum straordinario, Sal Da Vinci ha saputo incantare gli spettatori con uno show che è diventato un autentico cult. Non solo teatro, ma anche musica: l’ultimo singolo, “Non è vero che sto bene” è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Eppure, il vero fenomeno che da mesi sta dominando le classifiche e l’immaginario collettivo è senza dubbio “Rossetto e Caffè”: con oltre 80 milioni di visualizzazioni su YouTube, il brano ha già collezionato due dischi di platino, imponendosi come una delle canzoni più amate di sempre. Il videoclip, dopo essersi confermato come video più visto in Italia nel 2024, è ancora oggi in top 10 della classifica Top Videos di YouTube Italia. Per omaggiare l’enorme successo del brano e la stima che provano nei suoi confronti, i The Kolors, durante la serata delle cover della 75^ edizione del Festival di Sanremo, lo scelgono come ospite speciale per una performance emozionante di “Rossetto e Caffè”, sul palco del Teatro Ariston.

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un artista napoletano nato nel 1969 a New York durante una tournée del padre, Mario Da Vinci, celebre cantante e attore. Artista trasversale e poliedrico, durante la sua carriera, passa dal cinema, al teatro, alla musica con estrema versatilità. Tutti i suoi spettacoli teatrali e musicali hanno ottenuto un incredibile riscontro di pubblico e critica, registrando sistematicamente mesi di tutto esaurito e diventando veri e propri record d’incassi. Il suo talento e la sua capacità di emozionare lo hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti della scena italiana. A giugno 2024 pubblica “Rossetto e Caffè”, singolo che diventa un fenomeno senza precedenti, dominando le classifiche e l’immaginario collettivo. Con oltre 120 milioni di streaming totali, il brano ottiene due dischi di platino e si impone come una delle canzoni più ascoltate dell’anno. Il videoclip raggiunge il primo posto nelle classifiche di YouTube Italia, confermandosi come il video più visto del 2024. Al 75mo Festival di Sanremo è sul palco dell’Ariston con i The Kolors nella serata cover per una performance speciale del brano. Il 2025 è iniziato con l’annuncio della serata-evento a Piazza del Plebiscito, per consacrare i suoi oltre 40 anni di carriera, e che concluderà il suo tour estivo nei palchi delle principali città italiane.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS