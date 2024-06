Al via la rassegna musicale “Fai bei suoni”

Share

Al via, con un duplice appuntamento, FAI BEI SUONI, la rassegna musicale estiva ideata e diretta da Attilio Berni nel giardino all’aperto del Museo del Saxofono, che ospita al più grande collezione al mondo di questi strumenti.

Sabato 15 giugno, alle ore 21:30, aprirà la rassegna il quintetto di Gianni Vancini con il concerto Made in Italy tratto dall’omonimo e recente album del musicista, che raccoglie otto capolavori italiani, scritti nell’arco temporale di 30 anni, dagli anni ’70 ai ’90. Si tratta di un progetto ricco di sonorità di ogni tipo, dalle jazz ballad a brani in stile “Tower of Power” passando per ambienti New Soul. Un viaggio in varie tappe nelle splendide melodie italiane, legato da un unico filo conduttore, il sax di Gianni Vancini, che salirà sul palco accompagnato da Silvia “Mavia” Losappio alla voce, Andy Bartolucci alla batteria, Diego Calcagno alle tastiere e Marco Dirani al basso elettrico. Il biglietto per il concerto (ingresso € 17,00) può essere acquistato direttamente al Museo o in prevendita sul sito Liveticket.it. In apertura, dalle 20:30, è prevista la tradizionale apericena, per chi lo desiderasse, al costo di € 15,00.

Nel pomeriggio di domenica 16 giugno è la volta di Virtuosismi il concerto dei due fratelli Yumi e Kiro Camilletti, al flauto e pianoforte. Un itinerario musicale che attraverserà una selezione tra le composizioni più importanti e note di autori del calibro di Ibert, Chopin, Liszt, Dohnanyi e Ravel. Un repertorio che si traduce in una sorta di piccola antologia attraverso la quale poter ripercorrere l’evoluzione del gusto e della tecnica che ha dato lustro e fama ai due strumenti. Yumi e Kiro Camilletti chiuderanno il concerto con un brano di un autore contemporaneo, Fabio Renato D’Ettorre, noto chitarrista e compositore, che ha voluto omaggiarli dedicando loro la versione per flauto e pianoforte della sua bellissima “Elegia”. Il concerto è gratuito previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo.

FAI BEI SUONI

V EDIZIONE

Sabato 15 giugno – Ore 21:30

GIANNI VANCINI Quintet

MADE IN ITALY

Gianni Vancini – saxofoni

Silvia “Mavia” Losappio – voce

Andy Bartolucci – batteria

Diego Calcagno – tastiere

Marco Dirani – basso elettrico

Ingresso: € 17,00

Apericena (opz): € 15,00

Biglietti in vendita sul circuito Liveticket.it

Domenica 16 giugno – Ore 18:00

CAMILLETTI DUO

VIRTUOSISMI

Yumi Camilletti – pianoforte

Kiro Camilletti – flauto

J.Ibert – Concerto per Flauto (Allegro, Andante, Allegro scherzando)

Chopin – Ballata n°4 Op. 52 per Pianoforte

Liszt – Mephisto Walzer S. 514 per Pianoforte

E.v. Dohnányi – Passacaglia per Flauto solo Op. 48 n°2

Ravel La Valse (versione per Pianoforte solo dell’autore)

F.R. D’Ettorre – Elegia (versione per Flauto e Pianoforte dell’autore)

Concerto gratuito previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations