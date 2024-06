Sulla Riviera del Brenta arriva Summer Mira Sound con Roy Paci

Share

Una nuova rassegna musicale si affaccia sulla Riviera del Brenta. È Summer Mira Sound, il suono dell’estate in quattro appuntamenti che abbracciano jazz, tango, musica cubana e canzone d’autore.

La rassegna, promossa dal Comune di Mira con la direzione artistica e l’organizzazione di Veneto Jazz, è in programma il 25- 26 giugno e il 28-29 giugno, fra Villa dei Leoni, Villa Widmann e Piazzetta Mira Porte. Un mélange energico di jazz, musica classica e ritmi latini. Con “Caribe”, Ana Carla Maza, che vive tra Parigi e Barcellona, firma il suo primo progetto e album full band in qualità di compositrice e produttrice. Dopo una tournée di 150 concerti in una quindicina di Paesi diversi, è pronta a diffondere le sonorità dell’America del sud e le sue esperienze di vita, i suoi incontri musicali e quella gioia di vivere in “allegria” che sa condividere così bene sul palco. “Caribe” si muove attraverso Montuno cubano, Tango, Huayno, Cumbia, Reggae, Bossa Nova brasiliana e Samba, con un tocco sensuale di parole in francese e spagnolo. Con la sua voce e il suo violoncello sarà, martedì 25 giugno (ore 21), a Villa Widmann, accompagnata da Norman Peplow (pianoforte), Marc Ayza (batteria) e Luis Guerra (percussioni).

Fotografia e musica dal vivo si fondono nel progetto del fotografo Pino Ninfa e del pianista Danilo Rea in scena con Mediterraneummercoledì 26 giugno (ore 21) a Villa Widmann. Venezia e la sua storia, le città patrimonio dell’Unesco della Valle di Noto, le feste religiose nel Mediterraneo, le bande dell’area Medirerranea, i siti archeologici in Italia e in Libia, i Sassi di Matera, le foto storiche del 1800 in Albumina, il mare e l’orizzonte infinito, i grandi temi delle immagini proiettate, mentre il pianoforte di Rea, in un vero processo di improvvisazione, suonerà commentando ogni foto sulla base dell’ispirazione del momento. Danilo Rea è uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo, protagonista di progetti e performance che sono già nella storia del jazz.

Venerdì 28 giugno (ore 21), a Villa dei Leoni, Alessandro D’Alessandro, tra le più rilevanti espressioni della nuova leva musicale italiana, che ha portato uno strumento tipico della tradizione popolare come l’organetto a dialogare con altri stili, ritmi ed armonie, ospita il popolare e trombettista e cantante Roy Paci. Un duo eccentrico e ricco di sorprese, fra canzone d’autore e un utilizzo molto personale dell’elettronica, dell’effettistica e dei loops in tempo reale, in un gioco continuo di improvvisazione e scambi sonori, come “il respiro di un’orchestra”.

Infine, sabato 29 giugno (ore 21), in Piazzetta di Mira Porte, concerto sotto le stelle e ad ingresso libero di MA-REA, il quintetto guidato da Massimo Tagliata (fisarmonica e tastiere) ed Andrea Dessì (chitarre acustica elettrica), incentrato sulle calde sonorità del tango-jazz, del flamenco, del jazz latino, così ricche di intensità espressiva.

Summer Mira Sound è un evento sostenuto dal progetto “Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici” finanziato dal Ministero del Turismo.

Si ringrazia per la disponibilità degli spazi Città Metropolitana di Venezia, San Servolo srl, Villa Widmann.

