Gigi D’Alessio in prima serata su rai 1

Andrà in onda il 13 giugno in prima serata su Rai1 e Rai Radio2, disponibile anche su Raiplay, “Gigi- Uno come te- L’emozione continua”: direttamente dal cuore di Napoli il grande appuntamento estivo con Gigi D’Alessio torna e si rinnova, dopo il successo del 2022 per i 30 anni di carriera e quello dei 5 sold out del 2023, con il boom di ascolti di entrambe le edizioni.

Sul palco di Piazza del Plebiscito sarà ancora una volta una grande festa in musica con storie, risate, in uno show coinvolgente ed emozionante, con la partecipazione di tanti amici e colleghi del panorama musicale e televisivo, tra cui: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, Lda, Fiorella Mannoia, The Kolors, Umberto Tozzi e altre straordinarie sorprese.

Una serata per cantare insieme a Gigi le canzoni più amate, con una scaletta che percorre oltre 30 anni di carriera fino ad arrivare ai nuovi brani dell’album “Fra”, e scoprire l’identità misteriosa della voce nel singolo “NU DISPIETTO” che ha scatenato tra i fan il toto-nomi.

Anche quest’anno Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

“GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” è realizzato da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time e prodotto da Friendstv e GGD. Un programma di Gigi D’Alessio, Giovanna Salvatori, Sergio Rubino, Simone Di Rosa, Paola Vedani, Martino Clericetti, Vittorio Ripoli, con la regia Luigi Antonini.

Comunicato Stampa: Letizia D’Amato Srl