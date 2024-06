Dal 15 giugno torna a Roma “Notti di cinema a Piazza Vittorio”

Share

La XXIVesima edizione di NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO prenderà il via quest’anno il 15 giugno e andrà avanti fino al 15 settembre. Storica manifestazione ideata e organizzata da Anec Lazio, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici del Lazio, l’arena cinematografica proporrà quest’anno i migliori film dell’ultima stagione cinematografica che in molti casi saranno accompagnati dalla presenza di ospiti di eccezione.

Accessibilità e prezzi popolari per ogni tipo di pubblico è il motto della sala cinematografica open air che ospita fino a 600 posti a sedere e che l’anno scorso si è confermata al vertice delle classifiche delle arene del Lazio per affluenze e consensi. Torna per il secondo anno consecutivo la formula “Cinema revolution” promossa dal Ministero della Cultura, che offrirà la possibilità di rivivere le emozioni del grande schermo con un biglietto a prezzo popolare: € 3,50 per tutti i film italiani, europei e inglesi. Nuovo invece lo speciale abbonamento “Vivispettacolo”.

“Sull’onda della grande emozione che ha visto tornare già l’anno scorso in arena un pubblico precedentemente disaffezionato, per molte ragioni, all’esperienza della sala cinematografica – afferma Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio – ci auguriamo di far vivere e condividere insieme le storie e i grandi temi che la nostra cinematografia, popolare e d’autore, continua a trasmetterci con grande originalità. Per tale motivo rivolgiamo le linee della nostra programmazione a un pubblico di ogni generazione e gusto, cercando di coprire a 360 gradi gli interessi e la voglia di vivere un’offerta tramite un linguaggio ben diverso dal piccolo schermo o tablet. Ci auguriamo che con queste premesse di poter vivere insieme un grande divertimento e la gioia immersiva del buio in sala”.

“Le iniziative Cinevillage, di piazza Vittorio e di Monteverde, presentate oggi sono due eventi importanti tra i tanti che punteggeranno la città per l’Estate Romana 2024 – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Il cinema è da sempre un elemento centrale della kermesse estiva cittadina che trova proprio nelle arene all’aperto uno dei suoi ‘storici’ punti di forza. In controtendenza con i nuovi modelli di consumo individuale dei prodotti cinematografici, anche quest’anno abbiamo voluto essere al fianco della Settima Arte per continuare a promuoverne la visione come esperienza collettiva, che è l’unica in grado di garantire magia ed emozioni speciali agli spettatori.”

“L’arena di Piazza Vittorio – dichiara Giulia Silvia Ghia, assessore alla cultura del I Municipio, rappresenta tradizionalmente un attesissimo appuntamento non solo per i residenti del quartiere, ma per tutti i cittadini romani. Il I Municipio è particolarmente legato a questa manifestazione che quest’anno si arricchisce anche del centocinquantesimo anniversario dell’Esquilino: a tale proposito, fino a dicembre, sono in programma una serie di iniziative che coinvolgeranno tutte le associazioni e realtà del territorio”.

Si rinnova anche la collaborazione con Acea e fra ANEC Lazio e Camera di Commercio di Roma: in particolare, con quest’ultima, ANEC Lazio porta avanti il progetto istituzionale “Le attività culturali come strumento di rilancio competitivo per le imprese del territorio”, tramite il Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio 2024 – I edizione, finalizzato a promuovere e sostenere le attività imprenditoriali presenti nei due quartieri coinvolti attraverso l’organizzazione di attività e iniziative promozionali. Con l’obiettivo di aumentare la visibilità e la produttività dei presidi commerciali del territorio e a contribuire offrendo un nuovo e necessario slancio all’economia locale, anche attraverso un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza e pulizia sia interne che esterne alle Piazze.

Curatore degli appuntamenti con gli ospiti, che interverranno prima e dopo la proiezione del film per un approfondimento sull’opera e per rispondere alle domande del pubblico, è Franco Montini, con la collaborazione di Francesco Crispino. Tra i nomi in programma nel primo mese di programmazione a Piazza Vittorio si segnalano Matteo Garrone, Giovanni Veronesi, Neri Marcorè, Margherita Vicario e Paolo Virzì.

Alcuni dei film in proiezione saranno inoltre visibili con il sistema “Movie Reading” che prevede, scaricando un’apposita app su smartphone e tablet, i sottotitoli per audiolesi e le audiodescrizioni per i non vedenti.

Numerose, inoltre, le iniziative socio-culturali collaterali al cinema, organizzata in collaborazione con l’Associazione Piazza Vittorio APS: tra queste attività ludico-sportive, in collaborazione con il CONI, danze folkloriche in piazza, a cura di “Le danze di Piazza Vittorio”, presentazioni bisettimanali di libri, performance e arte, con la consolidata rassegna “La porta magica”, a cura di “Esquilino Poesia A.P.S.” – e gli appuntamenti letterari-filosofici organizzati ogni giovedì dalla Libreria Rotondi. Tra questi il premio “Oltre la soglia”, in programma il 20 giugno, che ospiterà la scrittrice statunitense di origine indiana Jumpa Lahiri, vincitrice del premio Pulitzer e premio Viareggio Versilia.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione dei Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio Emanuele II continua anche il progetto “L’albero delle identità”, un’opera d’arte partecipata derivante da un progetto che coinvolge istituzioni, scuole, aziende e utenti del territorio.

Culture e cotture del Mondo animeranno invece l’arena per due serate a luglio in collaborazione con Multi, il festival ideato da Slow Food Roma e Lucy.Sulla Cultura che entrerà poi dal vivo nella stessa piazza dal 19 al 22 settembre e che ha l’obiettivo di unire diverse dimensioni culturali in modo trasversale: in particolare culture letterarie, musicali, artistiche e gastronomiche. Il percorso di saperi e sapori avrà due anticipazioni con proiezione e presentazione dei film “Povere creature”, in compagnia dello scrittore Nicola La Gioia e con “Killers of the flower moon”, insieme a Slow Food Roma. Un percorso multisensoriale che celebra diverse esperienze ed espressioni nel nome della convivialità.

Dal 6 al 15 settembre, ogni sera dalle 21:00 alle 23:00, si svolgerà invece la seconda edizione dell’Esquilino Jazz festival, organizzato da Horti Magici che quest’anno proporrà repertori di musica originale per dare spazio e ascolto ad un jazz più moderno e contaminato, adatto ad una piazza cosmopolita qual è Piazza Vittorio.

Dal 12 al 15 Settembre 2024 torna, per la sua quinta edizione, FLAG, Festival Della Letteratura, della Poesia, del Cinema, del Teatro e dei Media Arcobaleno, il più importante evento multimediale targato lgbtqia+ rivolto ai giovani e a tutta la cittadinanza. Tema portante di quest’anno “Vénti | Twenty | Vènti” sull’analisi da ventennio in ventennio, del progresso o regresso in Italia nel confronto tra cinema, letteratura teatro e media in ambito lgbtqia+. Per conoscere cosa è cambiato o cosa si è trasformato dagli anni 70 ad oggi e comprendere le vecchie e nuove povertà, tra diritti e sentimenti.

Infine, nello spazio poliedrico denominato Vittorio Summer Village adiacente al cinema e gestito da Vinificio, il connubio tra cultura e sapori proporrà un ventaglio di offerte per tutti i gusti portando sul palco eventi musicali e di stand up comedy.

Il programma in dettaglio, in continuo aggiornamento, è consultabile al sito ufficiale www.cinevillageroma.it

Il progetto NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali

Con il contributo di: Camera di Commercio di Roma

Con il sostegno di: ACEA

Organizzazione: ANEC Lazio

In collaborazione con: SIAE, Agis Lazio Srl, Interclub Welfare Card, CNB Comunicazione

Con il patrocinio di: ENPAM

Con il supporto di: Associazione Piazza Vittorio APS

Media partner: Dimensione Suono Soft, Metro, Mymovies.it, Rete Oro

