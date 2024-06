Da venerdì in radio “Fuori rotta” di rovere

Share

Da venerdì 14 giugno in radio “FUORI ROTTA” (Nigiri/Columbia/Sony Music Italy), il nuovo singolo dei rovere.



Dopo “stupido classico“, i rovere sono tornati con “FUORI ROTTA“, un brano che esorta a infrangere gli schemi imposti dagli altri e ad agire seguendo i propri sentimenti. Per far ciò bisogna accettare le proprie insicurezze, convertendole in sfide e occasioni per trovare la propria strada. L’invito è quello di imparare ad abbracciare le proprie fragilità e vivere in armonia con i propri desideri, lasciandosi guidare dal proprio cuore piuttosto che conformarsi alle aspettative altrui o a norme sociali.



“FUORI ROTTA parla dell’accettare il proprio passato, i propri problemi, le insicurezze, i dubbi, le paure e i difetti, e trasformarli in forza. Buttare via gli schemi dettati da altre persone e agire secondo quello che ci si sente davvero è il modo migliore per trovare la propria strada, anche se non abbiamo nessuna bussola con noi per orientarci.”

(rovere)



Annunciato il tour nei club, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, di seguito le date del “11 tour“:

13 Novembre 2024 – Perugia – Afterlife – data zero

16 Novembre 2024 – Pordenone – Capitol

21 Novembre 2024 – Padova – Hall

22 Novembre 2024 – Brescia – Latteria Molloy

28 Novembre 2024 – Torino – Hiroshima Mon Amour

6 Dicembre 2024 – Roma – Hacienda

8 Dicembre 2024 – Milano – Magazzini Generali

13 Dicembre 2024 – Firenze – Viper Theatre

14 Dicembre 2024 – Cesena – Vidia Club

15 Dicembre 2024 – Trento – Teatro Sanbapolis

17 Dicembre 2024 – Bologna – Estragon



Prevendite già disponibili qui: https://www.magellanoconcerti.it/tour/136/rovere-11-tour

Per info: https://www.magellanoconcerti.it/



Sonorità pop, riferimenti culturali, analisi della società e ritornelli che rimangono in mente al primo ascolto: con oltre 40 milioni di stream i rovere si fanno portavoce di una generazione e sanno raccontare com’è avere vent’anni oggi come nessun altro.



CREDITI

Autori: Viviana Colombo, Luca Lambertini, Nelson Venceslai

Compositori: Viviana Colombo, Marco Paganelli, Pietro Posani, Lorenzo Stivani

Prodotto da: Marco Paganelli

Label: Nigiri/Sony Music Italy

Edizioni: BMG Rights Management, Tuttomoltobenegrazie srl



BIO

Un successo nato da subito, con il debut album “disponibile anche in mogano” e l’EP “ultima stagione” e continuato con l’album “dalla terra a marte“: i rovere in poco tempo hanno conquistato un’intera generazione grazie al loro modo unico di raccontarsi e raccontare l’amore. Nel 2019 i rovere sono stati protagonisti di circa 60 date da headliner, andate sold out nelle principali città: da Largo Venue a Roma ai Magazzini Generali di Milano, dall’Hiroshima di Torino alla doppia data “in casa” al Locomotiv di Bologna. Un successo fatto di sold out, decibel e canzoni cantate a squarciagola. Dopo il debut album “disponibile anche in mogano” (marzo 2019), i rovere tornano sulla scena con l’EP “ultima stagione” (ottobre 2019). Nel giugno 2020 esce “mappamondo”, seguito da “freddo cane feat. Mameli” (febbraio 2021): un incontro nato per gioco tra Nelson Venceslai, leader dei rovere, e Mameli, basato sulla forte somiglianza tra i due artisti (dettaglio che i fan non hanno mancato di sottolineare, suggerendo alla band l’idea del featuring). Chiude la prima parte del 2021, insieme all’annuncio del tour 2022 per Magellano Concerti, “bim bum bam”, vero e proprio omaggio agli anni ‘80. Il singolo vede la produzione artistica di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, collaboratore storico della band. Nel settembre 2021 “tadb” viene certificato Disco D’Oro. A febbraio 2022 esce “dalla terra a marte”, il secondo album della band. L’estate del 2022 vede i rovere in giro per l’Italia per il loro tour estivo, che passa dai più importanti festival italiani. Nel 2023 tornano con il singolo “glitch” e suonano in alcuni dei principali festival estivi. Nel 2024 è previsto il nuovo album.

I rovere – rigorosamente in minuscolo! – sono stati anche i protagonisti di una graphic novel, “disponibile anche a fumetti” (giugno 2020), pubblicata da Becco Giallo e disegnata da alcuni tra i migliori illustratori in circolazione, che li hanno trasformati in un quintetto di supereroi capaci di grandi imprese attraverso la sola forza della musica.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Astarte