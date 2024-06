In scena a Trieste “Anastasia. Il musical”

Share

Saranno in vendita dal 13 giugno i biglietti per “Anastasia. Il musical” evento che Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ospita dall’11 al 15 dicembre 2024 al Politeama Rossetti.

Lo spettacolo è presentato da Broadway Italia in collaborazione con DuePunti Eventi ed è diretto da Federico Bellone, il regista del memorabile “The Phantom o f the Opera”, che ha debuttato a Triestecon enorme successo lo scorso luglio.

Ispirato al cult di animazione del 1997 e al precedente film Premio Oscar con Ingrid Bergman, ilmusical racconta una storia vera, attraverso le musiche di Lynn Ahrens e Stephen Flaherty ed illibretto di Terrence McNally.

“Ci fu un tempo, non molti anni or sono, in cui vivevamo in un mondo incantato fatto di elegantipalazzi e di feste grandiose. L’anno era il 1916 e mio figlio Nicola era lo zar di tutte le Russie.Stavamo festeggiando il trecentesimo anniversario dell’ascesa al trono della nostra famiglia, equella sera nessuna stella era più brillante della nostra dolce Anastasia, la mia più giovane nipote”

Con queste emozionanti parole, la nonna di Anastasia ricorda la giovane nipote nel classico film di animazione e da quelle stesse parole nasce lo spirito di ANASTASIA – Il Musical, che Federico Bellone ha tradotto in uno spettacolo emozionante e adatto a un pubblico ampio e di tutte le età.

Con atmosfere regali, palazzi da sogno e la nostalgica empatia di sempre, Anastasia il Musical sarà l’occasione per rievocare uno degli eventi più tragici del secolo scorso e dare nuova vita ai personaggi di questa storia in un viaggio verso la verità e l’amore.

«Il musical “Anastasia” è un sogno per me» ha dichiarato il regista. «Noi degli anni Ottanta, cresciuti durante la rinascita della Disney, con cartoni animati come “La bella e la bestia”, “La Sirenetta” e “Aladdin”, collochiamo la granduchessa russa tra gli stessi magici e nostalgici ricordi di un tempo che fu, non troppo lontano, in cui la luce del sole al tramonto sembrava più bella, le melodie più sconvolgenti e la qualità molto più alta, almeno per quello che io possa pensare.

In Italia la traduzione sarà quella del film e di Franco Travaglio, il più accreditato adattatore nazionale. Broadway Italia è un nuovo team di lavoro Italiano che ha attuato standard di produzioni internazionale al pari del West End West di Londra, e in seguito all’enorme successo del nuovo “Phantom of the Opera”, metterà ora in scena, con i migliori interpreti italiani, la leggenda della “principessa” in cerca di sé stessa, una grande scenografia dalle prospettive ottocentesche, costumi imperiali, effetti luce drammatici e tanti effetti speciali, tra cui una tempesta di neve in teatro, fantasmi del passato che danzano nell’aria e un treno in corsa verso Parigi!»

Con l’orchestra dal vivo e canzoni come “Quando viene dicembre” o “Viaggio nel passato”, conosciute in Italia grazie alla magistrale interpretazione di Tosca, il Musical sarà al Politeama Rossetti di Trieste (Sala Assicurazioni Generali) dall’11 al 15 dicembre.

“Anastasia” riprende un viaggio in un’epoca di sfarzo, mistero e passione. Un modo per permettere al pubblico di immergersi nella Russia imperiale e seguire le avventure di Anya, una giovane donna che potrebbe essere la Granduchessa Anastasia, l’unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov. Una rappresentazione che fa immergere in una suggestiva atmosfera tra intrighi politici e colpi di scena, il tutto sulle note di una meravigliosa e avvincente musica, arricchita da splendide scenografie, da fantastici costumi appositamente disegnati e creati e dalle coreografie.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita da giovedì 13 giugno alla Biglietteria del Politeama Rossetti e nei circuiti consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: www.ilrossetti.vivaticket.it

Informazioni sul sito www.ilrossetti.it e allo 040.3593511

Comunicato Stampa: Mara Bisinella