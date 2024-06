I Saltafoss presentano Frankenstein Junior il musical

Share

La Compagnia Teatrale I Saltafoss, reduce dal grande successo di Happy Days – Il Musical, torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni dal 23 al 25 maggio 2025 con Frankenstein Junior, il musical tratto da un film entrato nei cuori di numerose generazioni, a cinquant’anni dalla sua prima uscita nei cinema italiani.

“Si-può-fare!”, “Rimetta a posto la candela”, “Gobba? Quale Gobba?”, “Lupo ululì e castello ululà”, “Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere”, sono solo alcune delle esilaranti battute entrate nella storia grazie al film culto del 1974 Frankenstein Junior, dal quale proprio lo stesso regista, Mel Brooks, ha tratto l’omonimo musical, fedele trasposizione della realtà cinematografica, dove le atmosfere gotiche fanno da sfondo ai tantissimi momenti di irresistibile comicità, arricchite da delle mirabolanti musiche e canzoni in puro stile Broadway.

La produzione della Compagnia I Saltafoss si avvale della licenza ufficiale MTI con un cast composto da oltre 30 artisti tra attori, cantanti e ballerini.

Le liriche sono tutte in italiano tranne l’indimenticabile “Puttin’ on the Ritz” e sono eseguite rigorosamente dal vivo.

Frederick Frankenstein (o Frankenst-in, come intende farsi chiamare inizialmente il protagonista rinnegando le sue origini), Igor, Inga, Elizabeth, Frau Blücher, l’ispettore Kemp e naturalmente…la Creatura, sono i principali e indimenticabili personaggi che garantiscono due ore di sicuro divertimento e vi aspettano a teatro per farvi morire (e resuscitare) dalle risate!



Compagnia Teatrale I Saltafoss

La Compagnia Teatrale I Saltafoss nasce nel 2003 e ha al suo attivo diverse produzioni di alcuni dei più celebri musical italiani e internazionali. Nel 2007 porta in scena Pinocchio Il grande musical con musiche dei Pooh, seguito nel 2009 da Aggiungi un posto a tavola, la celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini. Nel 2010 la Compagnia propone Se il tempo fosse un gambero, sempre a firma Garinei e Giovannini, ottenendo un grande successo di pubblico e critica.La proposta dal 2013 è We love musical, un testo inedito firmato da Adriano Tallarini, che racchiude alcuni brani tratti dai più noti musical. Nel 2015 I Saltafoss riportano in scena Pinocchio il grande musical, con un cast collaudato e ampliato da nuovi giovanissimi talenti. Nel 2016 ottengono un grande consenso con Aladin il Musical di Stefano D’Orazio. Nel 2016 propongono un divertente filone dedicato al cabaret con Avanti il prossimo!, seguito da Il Buono, IL Brutto e il Nativo e nel 2017 da Kabaret con gulash. Dal 2019 la compagnia porta in scena con enorme successo il musical Happy Days.

FRANKENSTEIN JUNIOR IL MUSICAL

Libretto: Mel Brooks, Thomas Meehan – Musiche e liriche: Mel Brooks – Direzione e coreografie originali di Susan Stroman – Basato sul film Frankenstein Junior scritto da Mel Brooks e Gene Wilder – Traduzione e liriche italiane: Franco Travaglio

Regia: Adriano Tallarini

Venerdì ore 20:30 – Sabato ore ore 20:30- Domenica ore 15:30

Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Via Giordano Rota 1, 20149 Milano

https://www.ticketone.it/artist/frankenstein-junior

Comunicato Stampa: Isabella Rotti