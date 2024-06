Giuse The Lizia annuncia le dati autunnali del tour

Share

Poco prima dell’inizio del tour estivo che lo vedrà portare la sua musica sia in Italia che allo SZIGET FESTIVAL di Budapest, Giuse The Lizia annuncia oggi gli imperdibili appuntamenti nei club in autunno.

Per tutto novembre l’artista si esibirà nelle principali città d’Italia concludendo la tournée in grande stile con il concerto evento all’ALCATRAZ di MILANO, il 25 novembre. Un live unico e speciale che sarà, come lui stesso racconta, “una grande festa, per raccontare questi primi anni di canzoni e per presentarne di nuove”.

A rendere tutto ancor più emozionante arriva, mesi prima dell’inizio, il sold out per la data di Bologna che a grande richiesta aggiunge un secondo appuntamento il 21 novembre sempre al Locomotiv.

“Sono super gasato e strafelice di tornare a suonare dopo un bel po’ di mesi nei club d’Italia, perché il live è un momento in cui ricevi il feedback dalle persone e capisci quanto la gente tenga alla musica che fai – racconta Giuse The Lizia – Ci saranno tante canzoni nuove con una band rinnovata, vorrei offrire alla gente che mi segue un grandissimo show e siamo sicuri di poterlo fare”.

Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation:

Date outdoor

13 LUGLIO – TUENNO (TN) – PIAZZAROLADA

20 LUGLIO – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – SHOCK WAVE FESTIVAL

21 LUGLIO – EREMO CLUB – MOLFETTA (BA)

28 LUGLIO – CASTEL FUSANO (OSTIA, RM) – SUPERAURORA FESTIVAL

1 AGOSTO – PALERMO (PA) – INDIEGENO FEST

9 AGOSTO – BUDAPEST – SZIGET FESTIVAL

Date indoor

16 NOVEMBRE 2024 – NAPOLI – DUEL CLUB

17 NOVEMBRE 2024 – ROMA – PALAZZO

20 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV – SOLD OUT

21 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV

22 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

24 NOVEMBRE – TORINO – MILK

25 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ

I biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 27 giugno, alle ore 15.00, sul sito di Live Nation (https://www.livenation.it/artist-giuse-the-lizia-1478834?omq=giuse) e nei punti vendita autorizzati.

Giuse The Lizia ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Baby” (Maciste Dischi/distribuito da Universal Music Italy), il secondo tassello del nuovo percorso del cantautore. Uno di quei brani da cantare a squarciagola mentre si sfreccia con la bicicletta in mezzo al traffico, con le cuffiette a tutto volume, imprudenti della vita e carichi di una nostalgia di fondo.

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 22 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Nella sua musica, attraverso sfumature indie rock e urban, ci sono tutte le emozioni che vive ogni giorno e i suoi testi raccontano storie universali, fissando momenti di vita che così diventano eterni. Il suo percorso inizia nell’aprile del 2021, quando esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey, e da subito il suo nome si consacra sui palchi live. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio, seguito a maggio 2022 dal secondo EP “LALALACRIME”. Il singolo “One more time” è il primo che anticipa il primo disco, seguito il 30 novembre da “Sincera”, brano che ha portato sul palco di Sanremo Giovani 2022. Il 17 marzo 2023 esce “Lato A Lato B”, co-scritto con Fulminacci, ultimo singolo che precede l’attesissima uscita, il 14 aprile, del primo album “Crush”: 12 tracce scritte e composte da Giuse insieme a molti amici artisti e produttori. Nell’estate del 2023 il disco è stato suonato e portato in giro nei più importanti festival della penisola e a ottobre il tour è proseguito nei club, segnando tre importanti sold out ai Magazzini Generali di Milano, al Largo Venue di Roma e al Locomotiv di Bologna. Il tour è stato anche l’occasione per celebrare il ritorno discografico con il singolo “Radical”, uscito il 27 settembre. Dopo l’uscita dei singoli “scs” e “Solo un’idea”, il 17 maggio ha pubblicato il suo ultimo singolo “Baby”. Il 13 luglio partirà con la data zero del suo SUMMER TOUR.

