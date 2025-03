J-Ax, i Fask e molti altri ospiti al concerto di Bugo

Share

BUGO annuncia gli special guest che saranno con lui sul palco il primo aprile 2025 all’Alcatraz di Milano: J-Ax, Aimone Romizi dei FASK, Fernando Nuti dei New Candys, Bruno Dorella e Cristian Dondi. Da sempre fuori dagli schemi, eclettico, carismatico e inafferrabile, Bugo, dopo oltre vent’anni di musica caratterizzati da brani che hanno segnato intere generazioni, sará in scena per un’ultima data, IL CONCERTO FINALE.

Link prevendite all’evento organizzato da Kashmir Concerti:

www.vivaticket.com/it/ticket/bugo-il-concerto-finale/257432

Il concerto, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io“ (uscito lo scorso marzo, via 7 srl/ADA Music), sarà una vera e propria festa, una celebrazione della carriera dell’iconico artista per festeggiare tutti insieme, un’ultima volta.

Sarà l’occasione finale, infatti, per assistere a un suo concerto e per cantare insieme a lui tutte le canzoni che hanno costellato il suo percorso artistico. Sulla scia della positività e della costruttività dell’atmosfera che ci ha regalato con il suo ultimo disco, sarà un evento irripetibile pieno di energia e di gioia.

IL CONCERTO FINALE di Bugo sarà un addio alla scene che suona come un successo, per un abbraccio finale a tutto il suo pubblico.

BIO

Cristian Bugatti, noto come Bugo, è nato a Rho (MI) nel 1973, ma è cresciuto a Cerano (NO). Ha iniziato la sua carriera nel circuito musicale alternativo, debuttando con l’album “La prima gratta” nel 2000, seguito da “Sentimento westernato”. Nel 2002 ha firmato con una major e ha ottenuto visibilità nazionale con l’album “Dal lofai al cisei”, ricevendo dalla stampa il soprannome di “fantautore”. Nel 2004 ha pubblicato l’album “Golia & Melchiorre”, seguito nel 2006 da “Sguardo contemporaneo”. Nel frattempo, ha continuato l’intensa attività live. Il 2008 è l’anno che ha rappresentato una svolta con l’uscita dell’album “Contatti”. Nel 2011, il suo album “Nuovi rimedi per la miopia” è diventato colonna sonora del film “Missione di pace” di Francesco Lagi, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Bugo viene riconosciuto come uno dei grandi della musica italiana dal giornale britannico The Guardian ed è stato definito “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana” dalla rivista Rolling Stone. Nel 2016 ha pubblicato l’album “Nessuna scala da salire”, che raggiunge la prima posizione nelle vendite dei vinili. Nel 2018, è uscito “Rockbugo”, la sua prima raccolta ufficiale con brani riarrangiati in chiave rock. Nel 2020, viene pubblicata la “Platinum collection” che include i suoi brani più rappresentativi. Bugo ha partecipato come concorrente nella categoria big al Festival di Sanremo nell’edizione 2020 e sempre nel 2020 ha pubblicato l’album “Cristian Bugatti”. Nel 2021 è tornato sul palco del Festival di Sanremo, con il brano “E invece si” e nello stesso anno ha pubblicato la riedizione “Bugatti Cristian”. Nel 2022 è stato il conduttore del concertone del Primo Maggio e ha partecipato come concorrente al programma televisivo Pechino Express. Nel 2024 è nato “Bugo Podcast”, il podcast online su Spotify, che racconta la sua carriera e non solo. Oltre alla musica, Bugo continua a coltivare la sua passione per lo sport, in particolare il calcio, sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti sia dentro che fuori dal campo. Il 15 marzo 2024 esce l’album di inediti “Per Fortuna Che Ci Sono Io” via 7 srl/ADA Music, anticipato dai singoli “Un Bambino”, “Rock and Roll”, “Non Lo So!” e dalla title track.

Comunicato Stampa: Astarte