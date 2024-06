A Roma la presentazione del libro Coldplay rEvolution

Share

Si terrà al MONK CLUB di Roma sabato 13 luglio alle ore 19:00 la presentazione del libro Coldplay rEvolution e il segreto della musica eterna. The Biography of Dreamers(EPC Editore) di Adrien Viglierchio, l’emozionante e inedita biografia della band che ha conquistato il mondo, disponibile in libreria e in tutti gli store digitali.

Durante l’incontro, che si svolgerà lo stesso giorno della seconda data romana del Music Of The Spheres World Tour, interverranno l’autore eil giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico John Vignola.

Il libro è lavoro aggiornato nei contenuti e nelle interviste riportate, ma anche nei numeri e nei dati ricercati, soprattutto nell’enciclopedico finale che è quanto di più dettagliato possibile ad oggi, visti gli innumerevoli errori riportati sul web o sulle altre poche scritture relative alla band.

L’originalità di questo volume risiede nel modo in cui l’autore ha scelto di raccontare le vicende, utilizzando la lingua dei Coldplay e riportando tra le pagine la fantasia che questi ricercano e suscitano attraverso le loro creazioni. Il protagonista della storia, infatti, è Endy Moon, un personaggio inventato che si interfaccerà con il pupazzo-alieno Angel Moon, cantante della band Weirdos. Endy Moon, con il suo epico viaggio, ricco di colpi di scena e rivelazioni, accompagnerà il lettore, capitolo dopo capitolo, alla scoperta dell’universo dei Coldplay, partendo dai loro esordi, passando attraverso il racconto dettagliato di tutti i loro dischi, dei loro tour ricchi di aneddoti inediti, fino ad arrivare al loro ultimo tour mondiale, Music of the Spheres.

Una sezione chiave del libro è quella dedicata ai fan di tutto il mondo, intervistati durante i concerti, arricchita da un fascicolo fotografico che immortala i coldplayer più fortunati chiamati sul palco a cantare al fianco di Chris Martin.

Questa è la storia di un lungo viaggio ricco di emozioni e fantasia, raccontata da un essere speciale, che per amore della sua Luna, vi teletrasporterà nel multiverso dei Coldplay.

Fin dai loro esordi, scoprirai come siano riusciti a vivere una sfavillante e impegnativa carriera che, album dopo album, nei decenni li ha portati a diventare la più grande band al mondo.

Ti addentrerai in un’esperienza che ti porterà a scoprire tutti i loro segreti fino al loro ultimo capolavoro, Moon Music, e persino oltre, proiettato verso un futuro che potrà dare una svolta alla tua esistenza.

Immergiti nella vera biografia di noi sognatori, la più aggiornata, con gli aneddoti più inimmaginabili sulla band e sulle passioni che animano i Coldplay. Lasciati trasportare dai racconti emozionanti dei fan, che sono saliti sul palco con Chris e che condividono i progetti benefici della band per rendere il nostro pianeta più inclusivo, più gentile, più sostenibile e unito nell’amore universale.

Se queste poche righe hanno risvegliato il coldplayer che è in te, segui il volo dell’aquilone e fatti un dono che, portandolo sempre nel cuore, donerai a tua volta.

Una storia per le nuove generazioni, adatta non solo agli appassionati, ma anche a coloro che ancora non hanno avuto modo di conoscerla e che, grazie a questi contenuti, potranno finalmente stimolare la loro curiosità e scoprire una band divenuta iconica.

Adrien Viglierchio

Nano a Savona l’8 ottobre 1975, ha trascorso oltre 30 anni coltivando le molteplici sfaccettature della sua esistenza.

Con la mano destra, si distingue come Docente Naturopata specializzato in tecniche Olistiche, Ayurveda e Massoterapia, mentre con la sinistra si coprire come cantautore, scrittore, critico musicale e web-journalist.

Gli studi di pianoforte, canto jazz, lirico e musical lo portano a pubblicare nel 2012 l’album Etno-pop Il Dodicesimo Pianeta e, unendo le sue mani, a specializzarsi il Musicoterapia.

In qualità di Capo Redattore del Magazine di Musica e Cultura FareMusic.it è corrispondente nelle sale stampa dei maggiori eventi musicali quali Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest.

Conosciuto anche come Masso-Giornalista dai suoi pazienti e lettori, che hanno sperimentato sia la sua abilità nel massaggio che le sue competenze nel campo giornalistico, Adrien incarna l’unione perfetta tra l’arte del tocco e quella della parola.

EPC Editore opera nel settore editoriale italiano dal 1949 con riviste e un catalogo di oltre 500 volumi.

Nasce oltre 70 anni fa come editore specializzato nel settore professionale. È leader in Italia nel settore della sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.

Da qualche anno EPC ha iniziato una nuova avventura nell’editoria di varia pubblicando una collana di psicologia divulgativa e self help (https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Psicologia-e-self-help) e nel 2018 una collana dedicata al settore musicale (https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Musica) iniziando dall’autobiografia dei Pink Floyd firmata dal batterista Nick Mason, quella di Michael Jackson e di Eric Clapton i libri ufficiali di due biopic di successo il cult movie Bohemian Rhapsody e Rocketman, un importante libro sui Beatles, le biografie ufficiali degli Wham! e dei Dire Straits e l’unica biografia ufficiale dei Queen As it began.

I volumi di EPC vengono promossi e distribuiti in tutte le librerie fisiche indipendenti e di catena (Feltrinelli, Mondadori, Ubik) su tutto il territorio nazionale dal Consorzio Bookway (www.bookway.it) e su tutte le librerie on line (IBS, Feltrinelli.it, Hoepli.it, Mondadori.it, etc.). EPC ha un accordo con AMAZON che fornisce direttamente.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Per prenotazioni tavoli scrivere su whatsapp al seguente numero: 3515211938

