Anna ha pubblicato il suo primo e attesissimo album

Share

ANNA ha finalmente pubblicato il suo primo attesissimo album di inediti, “VERA BADDIE” via Emi Records Italy/Universal Music Italia.

L’album ha segnato subito un grande record, diventando nel week-end d’uscita il 3° album più ascoltato al mondo su Spotify e il primo album di un’artista rap femminile con più stream in tutto il globo, battendo la concorrenza internazionale con oltre 7 milioni di stream.

Su Spotify Italia, inoltre, dove “30°C” mantiene saldamente la vetta della classifica dei brani più ascoltati, tutte le tracce del disco sono entrate in classifica, con “BBE” con LAZZA attualmente alla posizione #4.

Un successo senza precedenti che testimonia la grandissima ascesa di ANNA nella musica italiana.

“30°C”, che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo, è alla #1 di Spotify Italia, alla #2 nella chart di Apple Music ed è il brano più virale sulla piattaforma di TikTok. “30°C”, inoltre, è il sesto piazzamento di ANNA nella top10 della classifica singoli in Italia (FIMI/GFK) nel 2024 (“Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza, “Everyday” con Takagi & Ketra, Geolier e Shiva, “BBE” con Lazza, “Soldi arrotolati” con Capo Plaza”, “Petit Fou Fou” con Rhove). Su Spotify, inoltre, si tratta della settima n.1 di ANNA nella classifica giornaliera dei singoli. È inoltre, il 4° brano più ascoltato su YouTube. Il singolo è già certificato Disco d’Oro a nemmeno 1 mese dall’uscita.

Anna, inoltre, si conferma l’artista femminile più ascoltata in Italia in questo momento.

ANNA si esibirà stasera come ‘special guest’ al concerto di NICKI MINAJ a RHO (Fiera di Milano Area Concerti).

“VERA BADDIE” arriva dopo una serie di hit che hanno conquistato le classifiche negli ultimi anni. A soli 20 anni, ANNA ha già all’attivo ben 22 dischi di Platino e 7 dischi Oro ed è attualmente l’artista femminile più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali (dopo esserlo stato anche per tutto il corso del 2023).

“VERA BADDIE” è stato scritto interamente da ANNA ed è stato registrato tra l’Italia e gli Stati Uniti, nelle città di Milano, Miami e Los Angeles.

18 tracce esplosive e diversi featuring di prestigio della scena rap (e non solo!): Guè in “Bikini”, Tony Boy e thasup in “ABC”, Artie 5ive in “I LOVE IT”, Lazza in “BBE”, brano che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica di Spotify, Sfera Ebbasta in “Chica Italiana”, Nicky Savage in “TT LE GIRLZ”, Capo Plaza in “Show Me Love” (i due tornano a collaborare dopo il successo di “Vetri Neri” di AVA), Tony Effe in “Mulan” e la “maga” dell’hyperpop Sillyelly in “HELLO KITTY”.

Sonorità urban d’Oltroceano, trap, rap, pop, Afrobeats e Hyperpop e un linguaggio che mescola termini americani e italiano si fondono in un album da ascoltare dall’inizio alla fine e che non contiene “skip”.

“Lavoro su questo album da un po’ di tempo. Racchiude tutti i brani che ho creato nell’ultimo periodo. Parlo di molti temi, come l’adolescenza, i problemi delle giovani ragazze, il sentirsi sicuri di sè. Sono molto orgogliosa perché mi rappresenta appieno e spero che tante ragazze si possano rispecchiare nei pezzi di questo album” – racconta ANNA.

“La mia musica nasce dai momenti più semplici e quotidiani della vita. Magari sono in giro, c’è qualcosa che cattura la mia attenzione. Ne prendo nota e quando sono a casa, lo registro e lo fisso in una canzone. Questo disco lo posso definire come un ‘collage’ di tanti istanti della mia vita” – prosegue l’artista.

L’album è anticipato dal lead single “30°C”, che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo. Il singolo è già stato eletto a tormentone di quest’estate italiana: a livello digitale è attualmente il brano più ascoltato su Spotify Italia, il secondo su Apple Music e il secondo brano più virale su TikTok Italia. “30°C”, inoltre, è il sesto piazzamento di ANNA nella top10 della classifica singoli in Italia (FIMI/GFK) nel 2024 (“Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza, “Everyday” con Takagi & Ketra, Geolier e Shiva, “BBE” con Lazza, “Soldi arrotolati” con Capo Plaza”, “Petit Fou Fou” con Rhove). Su Spotify, inoltre, si tratta della settima n.1 di ANNA nella classifica giornaliera dei singoli. In radio è già uno dei brani più trasmessi. Il video è inoltre la clip al #1 delle tendenze Musica su YouTube. Il singolo è già certificato Disco d’Oro a nemmeno 1 mese dall’uscita.

L’album, a cui l’artista ha lavorato negli ultimi anni, incarna chi è ANNA oggi: una giovane donna che sa quello che vuole, determinata, indipendente e che si è spianata la strada da sola (“self-made bitch” come canta in ‘30°C’). ANNA scrive tutte le sue canzoni, che nascono nella sua camera e poi vengono ultimate in studio di registrazione. Dei suoi progetti cura tutto dal primo all’ultimo step, a livello creativo e visivo. Si è guadagnata il rispetto della scena rap lavorando duramente, hit dopo hit e arrivando ad essere attualmente l’artista donna più ascoltata su tutte le piattaforme digitali. Anna è ‘real’ nell’approccio alla musica, i suoi testi ironici anche quando sono più nudi e crudi, quasi sempre specchio della realtà giovanile di oggi. ANNA per scrivere trae ispirazione dalla sua quotidianità raccontando sé stessa, senza temere di narrare anche le sue fragilità e insicurezze e s’ispira anche alle vicissitudini di chi le sta intorno, osservando tutto come sotto una lente d’ingrandimento.

Ad oggi ha quasi 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha accumulato oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali, numeri che hanno attirato l’attenzione persino Oltreoceano. Non a caso, infatti, la popolare etichetta americana Republic Records, casa” di artisti come Nicki Minaj, Drake e Taylor Swift, ha deciso ad inizio anno di rappresentare il progetto negli Stati Uniti. Amatissima dalla Gen Z, ANNA è ricercatissima anche sui social media e su TikTok, dove è l’artista donna italiana più seguita con 2 milioni di followers.

ANNA si esibirà con diverse date estive a partire dal mese di giugno, mentre ha annunciato per l’autunno il suo primo vero tour che farà tappa nei principali club italiani. Entrambe le leg sono prodotte e organizzate da Vivo Concerti.

SUMMER TOUR CALENDARIO DATE

Sabato 13 luglio 2024 – Alba (CN), Collisioni

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione, Space

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli Piceno, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CALENDARIO DATE CLUB TOUR

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVA DATA

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

Per maggiori informazioni: vivoconcerti.com

Tracklist “Vera Baddie”

INTRO

BIKINI (feat. Guè)

ABC (feat. Tony Boy, thasup)

TONIGHT

I LOVE IT (feat. Artie5ive)

BBE (feat. Lazza)

CHICA ITALIANA (feat. Sfera Ebbasta)

30°C

VIENI DALLA BADDIE – interlude

MISS IMPOSSIBLE

TT LE GIRLZ (feat. Niky Savage)

UNA TIPA COME ME

SHOW ME LOVE (feat. Capo Plaza)

MULAN (feat. Tony Effe)

WHY U MAD

HELLO KITTY (feat. Sillyelly)

AMORE DA PIAZZA

I GOT IT

ANNA

Classe 2003 e con oltre 1 milione e 700 mila followers su Instagram e due milioni su TikTok, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo (“fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi”). Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “Squeeze #1”, poi con “Drippin in Milano”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok. “Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). Nel 2022 è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (2x Platino).

Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 3x Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA “la rapper donna più forte in Italia”. È seguito poi il singolo solista “Energy”.

Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le collaborazioni nelle hit “Vetri Neri” (5x Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (2xPlatino) di Artie 5ive e “Everyday” (3xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. È uscita poi anche la collaborazione “Fashion” (Platino) nel disco di Drillionaire con Lazza, Tony Effe e Benny Benassi. L’anno si è chiuso, infine, con la hit “Petit Fou Fou” con Rhove, brano arrivato fino alla #2 della classifica singoli di Spotify e certificato Platino.

ANNA è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify. Il 2024 si è aperto con il singolo “I Got It” e con la notizia che sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di star mondiali come Nicki Minaj, Taylor Swift, Drake, Ariana Grande e The Weeknd. Il brano “Vieni dalla Baddie (interlude)” è stato un successo nelle classifiche digitali ed è andato virale su TikTok Italia, così come il duetto nell’album di Capo Plaza, “Soldi arrotolati” (Oro). Il suo singolo “BBE” con LAZZA ha debuttato direttamente alla #1 della classifica singoli di Spotify ed è entrato nella top10 della classifica singoli in Italia (FIMI/GFK). Il singolo estivo singolo “30°C” (Oro) ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo. ANNA si prepara ora a pubblicare il suo primo album in studio intitolato “VERA BADDIE”, in uscita il 28 giugno.