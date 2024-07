I OneRepublic in radio con il nuovo singolo Hurt”

Share

I OneRepublic hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato “Hurt”, in tutte le radio in Italia da venerdì 12 luglio e tratto dal loro sesto album in studio, “Artificial Paradise”, in uscita in tutto il mondo venerdì 12 luglio!

“Artificial Paradise” rimanda al trovare l’autenticità in un mondo sempre più artificiale, ponendosi la questione se si è delle persone che progettano di essere online per trovare il proprio paradiso (artificiale).

“Artificial Paradise è tecnicamente iniziato con il nostro singolo West Coast, scritto in una stanza d’albergo a New Orleans nel 2016. Quella canzone ha dato seguito ad altri singoli negli ultimi otto anni che non avevano senso insieme, ma abbiamo continuato comunque a raccogliere canzoni e a scrivere in diverse stanze d’albergo e studi sparsi per il mondo. Un nuovo album stava quindi iniziando a prendere forma e molti dei testi e di queste canzoni sono stati completati negli ultimi due anni, mentre navigavamo in un mondo pieno di storie artificiali, di costruzioni, di “paradisi” – nelle vite trasmesse digitalmente dalle persone, nelle vite che creiamo per noi stessi e nelle storie che raccontiamo a noi stessi e agli altri. E continuando a parlare di questo nuovo paradigma, l’espressione “paradiso artificiale” è venuta fuori più e più volte. E sembra fin troppo in sintonia con il mondo in cui viviamo attualmente e con le aspirazioni di molte persone, nel bene e nel male. In mezzo a tutta questa artificialità, stiamo cercando di trovare una vera connessione, un vero sentimento e una vera storia” – ha raccontato Ryan Tedder.

“Artificial Paradise” è il nuovo lavoro della band capitanata dal frontman Ryan Tedder, che ha venduto oltre 16 milioni di dischi nel mondo. Il disco includerà la hit “I Ain’t Worried”, tratta dalla colonna sonora di “Top Gun: Maverick”, il singolo “I Don’t Wanna Wait” con David Guetta e hit amatissime dai fan come “West Coast” e “Sunshine”, oltre a brani inediti.

ALBUM TRACKLIST (DIGITAL)

Artificial Paradise

Hurt

Sink Or Swim

Last Holiday

I Ain’t Worried

Red Light Green Light

Serotonin

Singapore

Room For You

Stargazing

Entr’acte

West Coast

Runaway

Sunshine

Mirage (ONEREPUBLIC x Assassin’s Creed x Mishal Turner)

Digital Deluxe

Nobody (Kaiju No. 8)

I Don’t Wanna Wait (David Guetta X ONEREPUBLIC)

Fire (Meduza, OneRepublic, Leony)

Ryan Tedder ha vinto 3 Grammy Awards per il suo lavoro in qualità di autore di brani di Adele e Taylor Swift. Ha scritto, nella sua carriera, hit intramontabili per superstar come Miley Cyrus, Beyoncé, Jonas Brothers, Lady Gaga, Ed Sheeran, Tate McRae, OneDirection, Maroon 5, Kelly Clarkson, Leona Lewis, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Blackpink e tantissimi altri.

OneRepublic

I OneRepublic continuano ad inanellare un successo dopo l’altro, hit dopo hit. Hanno accumulato oltre 5 miliardi di stream solo su Spotify e venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo con singoli rimasti nella storia del pop contemporaneo, tra cui: “Apologize” (oltre 20 milioni di copie vendute), “Counting Stars” (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), “If I Lose Myself”, “Run” e il recente singolo “Somebody”.

La band è composta da Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni). Il disco di debutto è “Dreaming Out Loud” nel 2007. Il secondo album “Waking Up” esce nel 2009 conteneva i successi “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”. Il terzo album “NATIVE” arriva nel marzo 2013. Il disco ha debuttato alla posizione #4 della classifica americana e ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo. In “Native” erano contenuti i singoli di successo “If I Lose Myself” (disco d’ORO in Italia), “Feel Again”, “Love Runs Out” (certificato PLATINO in Italia), “I Lived” (certificato PLATINO in Italia e in vetta alla classifica radio) e “Counting Stars”, singolo che ha raggiunto la posizione #1 in 54 paesi vendendo oltre 41 milioni di copie, certificato 3 volte PLATINO in Italia). Poi è la volta dell’album “OH MY MY” , uscito nell’autunno del 2016 debuttando al #3 posto della Billboard Top 200 Album chart. L’album contiene le hit “Wherever I Go” (certificato 2 volte PLATINO in Italia) “Kids” (disco d’ORO in Italia) e “Let’s Hurt Tonight”, quest’ultima canzone Colonna Sonora del film COLLATERAL BEAUTY (https://youtu.be/8wGN7D03Nho) e certificato PLATINO in Italia oltre a “Start Again” (inserito nella colonna sonora della serie di Netflix 13 Reason e che è stato pubblicato in Italia in collaborazione con il rapper Vegas Jones) e “Connection” (brano scelto da FCA per la campagna mondiale della Jeep). Nell’agosto del 2021 è uscito il nuovo album della band, “Human”, con le superhit: “Rescue Me” (oro in Italia), “Better Days” (Platino in Italia), “Run” (Platino in Italia). Nel 2022, “I Ain’t Worried” (Platino), è stato inserito nella colonna sonora del film “Top Gun: Maverick” diventando in tutto il globo una delle hit dell’anno e accumulando oltre 5 miliardi di stream. Hanno pubblicato anche i singoli “I Don’t Wanna Wait” con David Guetta, “Nobody (from Kaiju No.8)” e “Fire” con i Meduza e Leony, inno ufficiale di UEFA Euro 2024.

Comunicato Stampa: Stefano Fontana