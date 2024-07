“Lithonia” il nuovo singolo di Childish Gambino

Share

Da oggi in radio “LITHONIA” (RCA Records/Sony Music), il nuovo singolo del poliedrico artista da MILIARDI di stream CHILDISH GAMBINO, che anticipa l’attesissimo nuovo album di inediti “Bando Stone & The News World” in uscita il 19 luglio e già disponibile in pre-save.

L’album sarà l’ultimo che riporterà il nome d’arte Childish Gambino.

Childish Gambino da quest’estate sarà in tour con “The New World Tour” e toccherà l’Italia in un’unica data, il 2 novembre 2024 all’Unipol Forum di Milano.

Nome d’arte di Donald Glover, Childish Gambino, è un attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore discografico, regista e disc jockey statunitense.

Artista poliedrico, Glover è noto per la sua carriera televisiva, che va da sempre di pari passo con quella musicale, dove è meglio conosciuto con il nome di Childish Gambino, sotto il cui pseudonimo ha pubblicato quattro album in studio: Camp (2011), Because the Internet (2013) Awaken, My Love! (2016) e 3.15.20 (2020). Dopo i diversi successi televisivi, Childish Gambino raggiunge musicalmente l’apice della fama con il brano This Is America, che, tra i 4 Grammy Award conquistati, diviene la prima canzone rap nella storia dei Grammy ad ottenere la vittoria nelle categorie “canzone dell’anno” e “album dell’anno”.

