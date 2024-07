Achille Lauro, Banda Kawasaki con i ragazzi della comunità Kayros

Share

A pochi giorni dalla release di Banda Kawasaki brano urban avanguardista e dalle sonorità internazionali, scritto da Achille Lauro con Salmo e Gemitaiz e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm fuori per Elektra Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, Achille Lauro ha annunciato a sorpresa il remix del brano con i ragazzi della comunità Kayros di Don Claudio Burgio fuori oggi performed by Zatla, Ryuk zc, Fandy, Commando e Yambo.

Un pezzo dal flow irresistibile energico e potente, un manifesto generazionale dirompente che celebra la musica come strumento di unione e di espressione dove, anche nel videoclip fuori su youtube diretto da Luca Gardella, le voci dei ragazzi madre danno vita a un’atmosfera davvero esplosiva.

Protagonista dell’operazione è proprio la comunità Kayros di Don Claudio Burgio, realtà unica nel suo genere che a Milano da più di 20 anni offre supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni dai Servizi Sociali e dalle forze dell’Ordine. Fin dalle sue origini a Kayros il rap ha occupato un ruolo di particolare rilievo, in quanto uno dei mezzi con cui i giovani si conoscono, si esprimono e raccontano chi sono. Proprio per questo ad aprile 2024 è nata Kayros Music l’etichetta all’interno dell’associazione, recentemente sbarcata in Universal Music Italia, sotto la bandiera di Island Records.

Racconta Achille Lauro: “Ho seguito l’intera direzione di Banda Kawasaki.Il concept “La moda nasce dalla strada” non è casuale. So cosa provano i ragazzi di Kayros perché ci sono passato anche io. Conosco quella sensazione di vuoto che si trasforma in quella fame capace di modificare il destino. Volevo che i ragazzi incarnassero un’idea. Quando ti senti solo al mondo. Lì dove nasce la rivoluzione. Volevo che facessero la loro versione di Banda Kawasaki, che si esprimessero e volevo dimostrargli cosa si prova quando si segue profondamente qualcosa che si ama.”

Achille Lauro quest’estate è protagonista dell’“Achille Lauro Summer Fest – A RAVE BEFORE L’ILIADE” l’incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, un vero e proprio rave con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini, un raduno di persone che vivono un’esperienza fuori dai binari, che toccherà numerose location e festival italiani. Sull’onda di questo incredibile rave l’autunno inizierà poi con “RAGAZZI MADRE – L’ILIADE” IL LIVE i due show unici con Boss Doms previsti il 4 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

