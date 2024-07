“Angel of my dreams” il singolo di debutto da solista di JADE

Da oggi, venerdì 19 luglio, è disponibile in digitale “ANGEL OF MY DREAMS” (https://sme.lnk.to/AngelOfMyDreams) , l’atteso singolo di debutto da solista di JADE.

L’ex componente del fenomeno pop Little Mix, vincitore del BRIT Award e di numerosi dischi di platino, ha co-scritto il nuovo brano a Los Angeles insieme a Steph Jones (“Espresso” di Sabrina Carpenter), Pablo Bowman (“Miracle” di Calvin Harris) e il producer Mike Sabbath (RAYE).

“Angel Of My Dreams” esplora il suo rapporto amore/odio con l’industria musicale pop, dove è stata protagonista sin dal lancio della sua ex band Little Mix nel 2011.

«Quello che voglio è un’esplosione pop che colpisca subito. Voglio che la gente pensi “oh mio dio, non me lo aspettavo” ma poi abbia voglia di riascoltarlo – afferma Jade sul suo nuovo brano – Non volevo che il mio primo singolo fosse qualcosa di troppo sicuro e prevedibile, era davvero importante per me. Voglio mostrare chi sono come artista solista. Voglio che la gente lo ascolti e pensi “wow, che canzone è questa?”. La mia paura più grande è che qualcuno ascolti la mia canzone e dica semplicemente “è carina”».

È stato un lungo e ponderato percorso fino a “Angel of My Dreams”. Quando le Little Mix ha annunciato la loro pausa nel 2022, Jade ha iniziato a muovere i primi passi per la sua carriera da solista con molte sessioni di studio con collaboratori come MNEK, Cirkut, Lostboy, RAYE, Lauren Aquilina e Dave Hamelin, insieme a Mike, Steph e Pablo.

Il suo singolo di debutto, come lei stessa dice, è eccessivo, esagerato, bizzarro e coraggiosamente strano: «sono così orgogliosa e posso dirlo a cuore aperto. I fan hanno aspettato abbastanza, ora vogliamo solo dar loro quello che vogliono».

