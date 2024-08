CanovA fuori da venerdì “It takes two” feat. Kina & Chiara Vergati 

Share

“IT TAKES TWO” feat. Kina & Chiara Vergati è il nuovo singolo di CanovA fuori ovunque per Columbia Records/Sony Music Italy venerdì 2 agosto e da oggi disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/isftkswtpamjgkftgt/.

CanovA, dopo la pubblicazione di “B2B” feat. Asteria, esce in piena estate con “IT TAKES TWO” feat. Kina & Chiara Vergati: un brano perfetto per questo periodo dell’anno in cui la dance è protagonista nei festival e nei dancefloor di tutto il mondo.

“IT TAKES TWO” feat. Kina & Chiara Vergati parla a un pubblico molto ampio, mettendo al centro della musica la figura del produttore. Il singolo nasce infatti dalla collaborazione tra due dei producer più interessanti della scena: CanovA con la sua consolidata esperienza di hit maker si unisce a Kina, il primo artista italiano che con “GET YOU THE MOON” è riuscito a raggiungere il miliardo di streaming su Spotify con una traccia originale.

“IT TAKES TWO” feat. Kina & Chiara Vergati è nato da un’idea sviluppata con Kina, che dopo avergli parlato delle idee che avevo per LEVEL TWO, mi ha inviato gli stems di ispirazione LOFI. Io li ho lavorati arrangiando un beat musicale su cui Chiara Vergati ha scritto testo e musica. Era proprio la collaborazione artistica che volevo per chiudere il progetto legato al mio secondo album – racconta CanovA.

Un incontro fortunato per un brano che si nutre di atmosfere internazionali anche grazie alla voce di Chiara Vergati che co-firma musica e testo.

CanovA

Unanimemente riconosciuto come uno dei produttori che hanno cambiato il suono della musica italiana e come il maestro di tutta la nuova wave dei producer del nostro Paese, Michele Canova Iorfida ha iniziato a lavorare con la musica a Padova, sua città natale, e nel corso della sua carriera ha prodotto e scritto brani e album per molti dei più grandi cantanti pop italiani, creando hit e dischi rimasti nella storia della musica e che hanno venduto milioni di copie con numerose certificazioni Platino e Oro. Dopo la golden age della musica pop (tra i primi anni 2000 e la metà degli anni ’10) CanovA sposta il focus della sua attività negli Stati Uniti, trasferendosi a Los Angeles e contemporaneamente iniziando a lavorare con i suoni di un genere ai tempi nuovo ed in rapida ascesa, la trap, con cui porterà al successo artisti di una nuova generazione, come la Dark Polo Gang per cui ha prodotto il disco della consacrazione mainstream “TRAP LOVERS”.

Nel corso della sua carriera si è distinto per aver raggiunto risultati e traguardi incredibili a livello di classifiche e allo stesso tempo aver accompagnato gli artisti nella creazione di un percorso artistico duraturo nel tempo. Tra gli altri spiccano in Italia le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, di cui ha prodotto l’intera discografia fino al 2017 e di cui è l’artefice di grandi successi, tra cui il memorabile debutto con “XDONO” nel 2001, singolo capace di conquistare da zero classifiche e immaginario collettivo italiani imponendo un nuovo nome sulla scena insieme all’album d’esordio “ROSSO RELATIVO”. Poi la collaborazione con Jovanotti di cui ha firmato alcuni tra gli album più riusciti come “BUON SANGUE” nel 2005, “SAFARI” nel 2008 e “ORA” nel 2011, tra i maggiori successi del cantante.

Nel 2013 con Fabri Fibra sperimenta in “GUERRA E PACE” un linguaggio sonoro inedito in Italia, dove il rap crudo e diretto di Fibra trova una dimensione più pop senza abbandonare radici e personalità.

Poi ancora in Italia Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia, Marco Mengoni, mentre all’estero ha lavorato con Janet Jackson, Alanis Morissette, John Legend, Alicia Keys, Olly Murs, James Maslow dei Big Time Rush e Gnash. Le sue produzioni hanno totalizzato innumerevoli certificazioni: ben 7 dischi di diamante e più di 150 dischi di platino. I brani da lui prodotti hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 2 miliardi di streaming su Spotify.

Dopo anni dietro le quinte, CanovA ha deciso di mettersi in gioco in prima persona con il suo progetto da artista. Ciò che lo spinge a intraprendere questo viaggio è la passione, spontanea e inesauribile, per la musica. Nel 2022 esce “LEVEL ONE”, il suo primo EP con 7 brani tra collaborazioni inattese, incontri tra mondi lontani e il perfetto mix tra i big della musica italiana e giovani talenti.

Nel 2024 il ritorno con “LEVEL TWO”:questa volta punta a valorizzare le voci di alcuni dei nomi più intriganti dello scenario musicale italiano contemporaneo, tornando allo stesso tempo alla dance, radice della sua carriera. Un progetto unico nel panorama attuale.

