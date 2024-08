Torna a Firenze Cirk Fantastik il Festival internazionale di circo

Share

Il festival che da 14 anni porta a Firenze le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo torna dal 30 agosto al 1 settembre al Parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci e dal 5 al 15 settembre al Parco delle Cascine di Firenze.

In programma spettacoli di circo contemporaneo con compagnie nazionali e internazionali, e poi: concerti world music & djset; laboratori di circo, Olimpiadi dei giocolieri, SalamAleikum cabaret – team circus in Gaza, spettacoli a cappello, Cabaret Scuole di circo toscane, “RE-PLAY 》circo, reti, crescita giovanile”, Circus Bar & food truck.

L’edizione 2024 di Cirk Fantastik trae ispirazione dalla filosofia di Yo-Yo Ma, violoncellista fondatore del coraggioso e rivoluzionario progetto “Silk Road Ensemble”, basata sull’importanza di preservare musica, lingua, cultura, per scambiarle e continuamente arricchirle nell’incontro con l’Altro, rendendo evidente la futilità delle convenzioni che vorrebbero gli uomini gli uni contro gli altri.

Sulla traccia del pensiero di Yo-Yo Ma, Cirk Fantastik! vuole essere un omaggio alla libertà artistica e al suo potenziale volto a superare barriere, stimolare a guardare oltre il consueto e l’ignoto, dare spazio alle fragilità che si possano trasformare in risorse, creare contaminazioni e nuovi sensi di appartenenza a partire dall’esperienza del circo contemporaneo.Come nel 2010, anno in cui Cirk Fantastik ha iniziato la sua avventura creando luoghi reali e immaginari grazie alla sperimentazione dei molteplici linguaggi del circo e provando a portare questo sguardo ‘obliquo’ anche nella vita, anche quest’anno Cirk Fantastik! creerà uno spazio dedicato ad artisti e persone che desiderano mettersi in gioco per condividere e ampliare gli orizzonti, intrecciando culture, identità, visioni.

Partendo dalla frase dal pensiero del musicista Yo-Yo Ma, “Art in time of crisis. Fare arte è aprirsi alle possibilità, le possibilità danno speranza, a tutti serve speranza”, Cirk Fantastik! in questa edizione vuole essere un omaggio ed una valorizzazione della libertà artistica, espressiva e di movimento.

È una speranza che con l’arte ed i molteplici linguaggi del circo si possano condividere poesia, bellezza, stimoli, riflessioni e critiche come linguaggi condivisi universalmente. È un omaggio a chi con l’arte supera le barriere, crea contaminazioni e nuovi sensi di appartenenza, stimola a guardare oltre il consueto e l’ignoto, a vedere anche il particolare nascosto, a dare importanza alle fragilità che si possano trasformare in risorse.

Cirk Fantastik! 2024 è dedicato a tutti gli artisti e le persone che si mettono in gioco per condividere e ampliare gli orizzonti, intrecciando culture, identità, visioni.

Cirk Fantastik! dal 2010 si propone di creare spazi dove utilizzando il poliedrico linguaggio del circo contemporaneo si possa aprire l’immaginazione e scoprire altre possibilità, per provare a portare questo sguardo ‘obliquo’ anche nella vita.

Cirk Fantastik! è un progetto di Aria Network Culturale in collaborazione con Circo El Grito e Chapiteaux Instabile, realizzato con il contributo di di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Scandicci, Estate Fiorentina, Scandicci Open City. Sponsor: Publiacqua e UniCoop Firenze. Media Partner: Controradio e Juggling Magazine.

Le prime anticipazioni sul programma



Scandicci

Dal 30 agosto all’1 settembre Cirk Fantastik! – Festival internazionale di circo contemporaneo torna a Scandicci al Pomario del Parco dell’Acciaiolo.

In programma artisti nazionali e internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. Da Mar de la Plata a Scandicci, Cirk Fantastik traccia un ponte per portare nell’ambito di Open City 2024 l’atmosfera calda e onirica, ma anche energica e spericolata dell’estremo sud dell’Argentina con manoAmano, compagnia di acrobatica aerea che si muove tra cielo e terra con numeri mozzafiato, vertigine e comicità, insieme a Le Radiose, un trio tutto al femminile composto da teatranti ed artiste di strada provenienti da diverse compagnie da anni attive nel mondo del clown teatrale, contaminate dalla grande tradizione dei trii/quartetti vocali swing anni ’30 e ’40. Non mancheranno laboratori realizzati in collaborazione con Officina dei Sogni e tanta musica all’aperto con Dj Cocotte e Gramophone Dj set di Le Radiose.

Firenze

A Firenze, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024, il Festival è in programma dal 5 al 15 settembre, come di consueto al Parco delle Cascine, ma quest’anno al Prato del Quercione.

La nuova location vedrà impegnata la produzione a reinventare gli spazi che ospiteranno Lo Chapiteau del Grito, lo Chapiteau InStabile, la RoulotteTeatro di Samovar e tanto altro, portando avanti l’identità stessa del circo che per sua natura si sposta e si rigenera reinventandosi, stupendo il pubblico con nuovi allestimenti creativi.

In programma Spettacoli di circo contemporaneo; Concerti world music & Djset; Laboratori di circo; Olimpiadi dei giocolieri; SalamAleikum cabaret – team circus in Gaza; Spettacoli a cappello; Cabaret Scuole di circo toscane; “RE-PLAY 》circo, reti, crescita giovanile”, Circus Bar & Food Truck.

Tra le tante Fantastik! ospiterà quest’anno le due nuove creazioni del Circo El Grito. “Liminal”, un dramma circense riconducibile per affinità poetica al teatro dell’assurdo, in cui “Esiste uno spazio di confine in cui sogno e veglia non sono distinguibili”. Fabiana Ruiz Diaz ci rende partecipi di un raro esempio di sperimentazione multidisciplinare, che indaga in profondità i limiti del linguaggio circense contemporaneo, rimanendo però accessibile ad ogni tipo di pubblico. “Un linguaggio che parla a tutti perché agisce sullo stupore, per poi farsi pensiero e riflessione” (International Newsmagazine);

La musica dal vivo del Maestro Marchesini è un elemento imprescindibile, come lo è la contaminazione con il linguaggio della scena contemporanea attraverso la collaborazione con Raffaella Giordano. Nel secondo fine settimana sempre della Compagnia El Grito Cronache Circensi di e con Giacomo Costantini. Giacomo Costantini, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, narra l’avvento di questo nuovo linguaggio attraverso virtuosismi circensi, magie, musiche dal vivo ed atti poetici tratti dai suoi spettacoli. Ad accompagnarlo in pista ci sono il giocoliere Humberto Kalambres e l’acrobata aerea Guenda Bournens.

Grande attesa anche per Stefan Sing, Circoncentrique e Gretel con Clara Storti della Compagnia quattroxquattro Quattrox4. Tra le altre anticipazioni la presenza della compagnia Cia Frutillas con Crema con FATIGA – la mémoire des objets dell’artista cileno Claudio Martinez.

Da segnalare infine la partecipazione del SalamAleikum cabaret – team circus in Gaza. Un progetto che nasce all’interno del progetto Gazafreestyle che dal 2014 rendere possibili scambi culturali e costruzione di reti sociali nella striscia di Gaza. Circus in Gaza è un progetto autofinanziato, ha aperto il via al “salamAleikum cabaret”,uno spettacolo circense “a cappello”(cioè con un contributo monetario ad offerta libera) non solo performativo ma anche informativo, dove fra un numero di giocoleria, di trapezio volante o di clownerie, il presentatore lancia pillole di racconti Gazawy ,donando così al pubblico un’ ora di riflessione e di divertimento unica nel suo genere e creando una raccolta fondi per la continuazione del progetto a Gaza.

Fantastik! persegue anche l’obbiettivo di creare momenti di confronto e diffusione sul mondo del circo, ospitando ogni anno realtà internazionali e collaborando con Juggling Magazine, editoriale mensile sul circo contemporaneo, che quest’anno ha creato “RE-PLAY 》circo, reti, crescita giovanile”, un progetto collaborativo, della durata di 12 mesi, declinato su 3 regioni (Lombardia, Toscana, Lazio) e dedicato al dialogo intergenerazionale e ai processi di rete tra scuole di circo e territorio. Il festival Cirk Fantastik ospiterà uno degli incontri di rete previsti, che vedrà partecipare le scuole di circo della Toscana.

Programma completo del Festival presto online su www.cirkfantastik.com



Biglietteria



Scandicci: I biglietti possono essere acquistati in loco presso la biglietteria del festival dalle ore 16.00 alle 20.00.

Firenze: I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito di TicketOne o in loco presso la biglietteria del festival da lunedì a sabato ore 16.00-22.00 e domenica ore 11.00-22.00.

Il costo del biglietto può variare da 6€ a 15€

Riduzioni

Ridotto generico: Controradio, Studenti, Scuole di circo, over 65, Soci Coop

Ridotto a 6€: bambini dai 4 ai 12 anni

Gratuito: bambini fino a 3 anni

Abbonamenti

Previsti in varie formule possono essere acquistati solo presso la biglietteria del festival.



Prenotazioni: Effettuabili a partire dal 20 agosto. Mail: info@cirkfantastik.com. Tel: 3891824669 dalle 11.00 alle 16.00 (preferibilmente mandateci un messaggio su WhatsApp, grazie!) Affinché la prenotazione sia effettiva è necessario attendere una mail o un messaggio di conferma. I biglietti prenotati devono essere ritirati alla Biglietteria del Festival un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, altrimenti saranno rimessi in vendita.

Comunicato Stampa: Cirk Fantastik! Lorenzo Migno