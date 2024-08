Lisa insieme a Rosalía con “New woman”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È uscito oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 23 agosto “NEW WOMAN” (LLOUD Co./RCA Records – https://sme.lnk.to/Newwoman), il nuovo irresistibile singolo della celebre cantautrice, ballerina e icona di stile da MILIARDI di stream LISA (Lalisa Manobal) insieme alla cantautrice e produttrice spagnola del momento

vincitrice di 2 GRAMMY Award e di 12 Latin Grammy Awards ROSALÍA.

Prodotto da Max Martin & ILYA, il duetto unisce alla perfezione le fantastiche doti di LISA come cantante e rapper con le sensuali voci e lo stile unico di Rosalía. LISA ha iniziato a stuzzicare i fan con il nuovo singolo sui social media all’inizio di questo mese, generando entusiasmo e attesa in tutto il mondo.

È online anche il videoclip ufficiale del brano (http://bit.ly/3YKHbG4) diretto da Dave Meyers e girato a Los Angeles. Il video è ispirato agli anni 2000 e mostra LISA e Rosalía come incredibili performer, evidenziando anche il loro stile impeccabile attraverso una serie di vignette di alta moda.

“New Woman” segue il successo del singolo precedente “Rockstar”, che ha rapidamente scalato le classifiche di tutto il mondo. La canzone, prodotta da Ryan Tedder e Sam Homaee, ha debuttato al #1 della classifica Billboard Global Ex. US e al #4 della Billboard Global 200 settimanale, oltre a debuttare al #8 della classifica Global Daily di Spotify, e a posizionarsi in oltre 20 mercati a livello mondiale. Il singolo ha anche mantenuto il 1° posto su Spotify in Thailandia, il paese natale di LISA, per 10 giorni consecutivi e ha 3 volte il numero di stream rispetto alla 2ª canzone in classifica. Il video di “Rockstar”, diretto da Henry Scholfield e coreografato da Sean Bankhead, ha accumulato ad oggi ben 143,5 milioni di visualizzazioni ed è stato al #1 della classifica settimanale globale di YouTube.

Dopo il rilascio di “Rockstar” all’inizio dell’estate, LISA non si ferma più. Oltre al nuovo singolo pubblicato oggi, la scorsa settimana LISA ha ricevuto 4 nomination agli MTV Video Music Awards, tra cui Miglior K-Pop, Miglior Montaggio, Miglior Coreografia e Migliore Direzione Artistica per “Rockstar”.

Oltre a fare la storia della musica, LISA continua a guidare il settore della moda. Solo poche settimane fa, Louis Vuitton ha annunciato LISA come la loro nuova Ambasciatrice della Maison e continua ad essere il volto di Bulgari. Mantenendo l’entusiasmo, LISA è stata anche annunciata come co-headliner per il Global Citizen Festival che si terrà il 28 settembre a New York.

LISA (Lalisa Manobal) è conosciuta principalmente come membro del celebre gruppo femminile K-pop BLACKPINK. Oltre al suo successo con BLACKPINK, LISA ha battuto diversi record a livello globale come artista solista con i singoli “Lalisa” e “Money”, entrambi entrati nella top 10 della Billboard Global 200, e “Money” ha detenuto il record come la canzone più longeva in classifica da una artista K-pop solista femminile nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e nella classifica dei singoli del Regno Unito. Nel 2023, LISA ha stabilito 3 Guinness World Records come artista K-pop con il maggior numero di follower su Instagram (attualmente con 102 milioni di follower sulla piattaforma), ed è stata anche la prima artista K-pop solista a vincere sia agli MTV Video Music Awards che agli MTV European Music Awards. Oltre alla musica, LISA è pronta a recitare nella prossima stagione della serie originale HBO “The White Lotus”. Questo ruolo segnerà il suo debutto importante sullo schermo ed è in fase di riprese nel suo paese natale, la Thailandia.

ROSALÍA è un’artista e produttrice due volte vincitrice del Grammy e 12 volte vincitrice del Latin Grammy, rapidamente salita alla ribalta del pop globale grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile distintivo. Il suo album rivoluzionario “El Mal Querer” ha mescolato il Flamenco con altri stili musicali spagnoli senza tempo, facendole guadagnare un Grammy e otto Latin Grammy, incluso l’Album dell’Anno, e rendendola la prima artista in lingua spagnola nominata come Miglior Nuovo Artista ai Grammy. Nel 2022, ha pubblicato “MOTOMAMI”, un album acclamato dalla critica che ha scritto, interpretato, registrato e prodotto, e che ha debuttato al #1 della classifica degli album globali di Spotify, ottenendo il punteggio più alto dell’anno su Metacritic, e alimentando il suo tour mondiale “MOTOMAMI WORLD TOUR”. Le innovative performance di Rosalía, incluso il Saturday Night Live e un evento TikTok Live nominato ai Grammy, hanno ulteriormente consolidato il suo status di pioniera.

Comunicato stampa: Giulia Orsi Parole & Dintorni