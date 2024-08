Holi Dance Festival Summer Tour: Sardegna, Canton Ticino, Sicilia

Share

Budoni (Sardegna), Castione (Canton Ticino) e Messina (Sicilia): ecco le prossime tre città che ospiteranno il tour estivo 2024 di Holi Dance Festival, il più amato festival dei colori, che anche questa estate si sta svolgendo nelle più importanti città e località turistiche italiane. Organizzato da Unconventional Events, Il tour 2024 di Holi Dance Festival si sta rivelando più spettacolare che mai, grazie alla presenza di ospiti internazionali e tante altre novità, con una produzione sempre più all’avanguardia, effetti speciali e le migliori tecnologie audio e visual.

Sabato 24 agosto 2024 (dalle 17 alle 2): Piazza Giubileo, Budoni (SS): per la decima volta Holi Dance Festival approda a Budoni, pronto ad animare la piazza principale di Budoni con la sua musica ed i suoi colori. La line up propone Dj Matrix, Paolo Noise (Lo Zoo di 105), Chadia Rodriguez, Dj Hellen, Sgribaz, Razer Rah ed Enomoney (Nuova Sardegna crew), Lady Ross, Trasko, Fabio Even, Bignash, Khikko, Fabri F, Kaapu, Giorgio Tala e DRE

Sabato 31 agosto 2024 (dalle 16.30 alle 2): Campo Sportivo di Castione (Canton Ticino): l’ultimo sabato di agosto Holi Dance Festival sconfina nella vicina Svizzera per un appuntamento anche ormai un grande classico. In console Da Brozz, Dj Hellen, Jessie Diamond.

Sabato 7 settembre 2024 (dalle 17 alle 2): Arena Campo Peloro di Messina: per la prima volta Holi Dance Festival arriva a Messina e si prospetta come uno degli appuntamenti clou dell’estate messinese. La line up propone un autentico speciale guest come Padre Guilherme, capace lo scorso anno di far ballare a Lisbona i partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù ed è stato capace di fare altrettanto durante la tappa milanese dell’Holi Dance Festival lo scorso giugno e lo scorso anno a Monsterland, il festival di Halloween più atteso, anch’esso organizzato da Unconventional Events. La prova provata che la musica elettronica è davvero un linguaggio universale, in grado di unire i giovani in maniera unica e inclusiva. Il suo set è semplicemente perfetto per un evento come Holi. Insieme a Padre Guilherme, in cartellone Dj Hellen, Lady Ross, Yanez, Delvento, Albert Mud, Cuppari, Carlotta D’Amico, Erika Colaianni, Anna Laura Princiotto ed i dj Helen Brown, Izzy Dora, Domenico Silipigni, Luca Barbera e Carmelo Piraino.

R101 è radio partner ufficiale di Holi Dance Festival, con la partecipazione dei suoi talent e di numeri ospiti speciali.

I ticket sono disponibili sul sito www.holidancefestival.it

Comunicato Stampa: Daniele Spadaro