Torna a Roma e Cremona la musica di Fatboy Slim

Il leggendario disc jockey, producer e beatmaker britannico FATBOY SLIM, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat, torna in Italia con 2 imperdibili live dj set!

DOMANI, MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE – ROMA, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone;

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE – CREMONA, in Piazza del Comune all’interno di TRF Live sotto il Torrazzo

I biglietti per i live dj set di Fatboy Slim sono disponibili su TicketOne (https://www.ticketone.it/artist/fatboy-slim/) e nei punti di vendita abituali.

In questi 2 imperdibili appuntamenti il mito assoluto della musica elettronica farà vibrare Roma e Cremona con le sue incredibili performance dal vivo, passando dalla magica atmosfera della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a una location ricca di storicità come quella di Piazza del Comune di Cremona.

Fatboy Slim è un nome che ha segnato la storia della musica elettronica. Con il suo stile riconosciuto come big beat (una combinazione di hip hop, breakbeat, rock e R&B), è protagonista della musica dance mondiale dagli anni ’90 in poi e per dodici anni consecutivi è apparso nella prestigiosa classifica Top100 Djs di DJ Magazine.

È noto a livello internazionale per le sue hit come “Right Here, Right Now”, “Rockafeller Skank” e “Praise You” e vanta collaborazioni con artisti dal calibro di Madonna, Damon Albarn dei Blur, Macy Gray, David Byrne, Dizzee Rascal, Iggy Pop e tanti altri.

