Gianna Nannini riceve il premio speciale AssoConcerti ai Tim Music Awards

“Voce inconfondibile, presenza scenica magnetica, ha saputo attraversare decenni di musica conquistando con i suoi inconfondibili rock show il cuore di generazioni di fan anche all’estero. Ogni esibizione è un viaggio emozionale che trascende il semplice spettacolo, diventando un vero e proprio evento che celebra la forza della musica dal vivo”, per questo AssoConcerti ha assegnato il Premio Speciale a Gianna Nannini.

La cantautrice ha ricevuto il riconoscimento dal presidente Bruno Sconocchia sul palco dei TIM Music Awards all’Arena di Verona, nel corso del primo dei due appuntamenti live – il 13 e 14 settembre – con i grandi premi della musica italiana.

Per il Premio Speciale, AssoConcerti ha scelto Gianna Nannini che, con la sua carriera artistica, incarna appieno i valori dell’Associazione di organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo. Nata a giugno 2023, AssoConcerti è protagonista della scena dell’industria della musica dal vivo nel nostro Paese rappresentando più dell’80% della realtà dei concerti in Italia, in termini di fatturato e di presenza di pubblico. Attiva su diversi fronti, la sua mission è la promozione e lo sviluppo, sia in Italia che all’estero, della diffusione della musica in generale e di quella popolare contemporanea italiana in particolare, rappresentando e tutelando gli interessi degli operatori e delle imprese del settore, promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle loro professionalità. Le attività dell’Associazione sono focalizzate sul ruolo essenziale della musica – e in modo più ampio della cultura – nell’arricchire il tessuto sociale e civile delle realtà locali e nazionali.

Comunicato Stampa: Letizia D’Amato