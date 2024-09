Lazza da oggi in radio con Laura Pausini “Zeri in più (Locura)”

L’hanno annunciato in condivisione sui social, e un primissimo assaggio sonoro è arrivato dall’installazione in Piazza XXV Aprile a Milano: a una settimana esatta dall’uscita di LOCURA, Lazza pubblica oggi per Island Records ZERI IN PIÙ (LOCURA) feat. Laura Pausini.

Apripista dell’album, con la sua intro melodica ispirata al brano spagnolo “Una locura” di José Luis Perales, ZERI IN PIÙ (LOCURA) spariglia tutti i pronostici per portare l’asticella ancora più in alto nella scala della sperimentazione: non il classico pezzo pop, ma un banger dalle batterie essenzialmente trap, che arriva dritto come un treno, e dove la voce della regina della musica italiana nel mondo si svela in una veste totalmente inedita, per spingersi in un territorio introspettivo profondo e complesso.

Se è vero che ZERI IN PIÙ (LOCURA) è nato da un’idea non convenzionale di Lazza, che per questo brano ha pensato all’artista più italiana possibile, un nome gigante nel nostro panorama musicale e internazionale, nonché sincera amica, altrettanto vero è che Laura Pausini ha accettato la sfida con entusiasmo e con la voglia di mettersi in gioco, prendendo parte a un campionato tradizionalmente non suo. Il risultato è un brano crudo e viscerale, che apre il disco e ne sintetizza immediatamente il concept: zeri in più, problemi in più, la mia locura.

Di tinte dark si tinge anche il video di ZERI IN PIÙ (LOCURA), fuori ora per la regia di Late Milk. Trasposizione in immagini della narrativa del brano, frame dopo frame emerge tutto il senso di isolamento, solitudine e tormento interiore che i due artisti da record, al centro della scena, cantano.

Comunicato Stampa: Goigest